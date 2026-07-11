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11.07.2026 14:50

Συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» 45χρονος καταζητούμενος από το Βέλγιο για απάτες με κρυπτονομίσματα

11.07.2026 14:50
Aero Police

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Συνελήφθη 45χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης Αρχών του Βελγίου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, τις πρωινές ώρες της 10-7-2026 στο επίπεδο των αναχωρήσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, πριν την αναχώρησή του με πτήση για την Κύπρο.

Ειδικότερα, ο 45χρονος κατηγορείται ότι από το 2023 συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση με διεθνή δράση που διέπραττε απάτες με κρυπτονομίσματα, με το πρόσχημα επενδυτικών ευκαιριών. Στο πλαίσιο της δράσης της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, ο 45χρονος ενεργούσε ως «διαχειριστής λογαριασμών» (account manager), επικοινωνώντας με τα υποψήφια θύματα και καθοδηγώντας τα σχετικά με τις υποτιθέμενες επενδύσεις τους, αποκτώντας περιουσιακό όφελος άνω των 160.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

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