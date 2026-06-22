Σκάνδαλο Qatargate: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Αβραμόπουλο

Ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο έχει εκδοθεί από την εισαγγελία του Βελγίου για την υπόθεση του Qatargate στην οποία είχε εμπλακεί και η Εύα Καϊλή. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας.

Το ένταλμα για τον πρώην επίτροπο δεν μπορεί να εκτελεστεί άμεσα, καθώς απαιτείται προηγουμένως η άρση της βουλευτικής ασυλίας του. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να διαβιβαστεί στην Βουλή, ενώ δεν τίθεται θέμα σύλληψης προ της άρσης ασυλίας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, μόλις διαβιβαστεί στη βουλή κι αν διαπιστωθεί ποινικό αδίκημα θα προχωρήσει η άρση ασυλίας του.

Το ένταλμα αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020 η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatargate. Πρόκειται για την Fight Impunity (Ένωση κατά της Ατιμωρησίας) του πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντζέρι, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του σκανδάλου.

Ο ίδιος φέρεται να δηλώνει πως δεν έχει να κρύψει τίποτα, καθώς επιμένει ότι όλες οι ενέργειές του ήταν απολύτως νόμιμες, ενώ επισκέφθηκε το μεσημέρι την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

Αναφέρει πως έχει δηλώσει στο Πόθεν Έσχες του όλες τις αμοιβές που πήρε από τη ΜΚΟ για το έτος 2019, ωστόσο η βελγική Δικαιοσύνη υποστηρίζει ότι πήρε χρήματα από «εγκληματικό δίκτυο».

Η διαδικασία προβλέπει ότι ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια, μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης, καταλήγει στη Βουλή για τις απαιτούμενες ενέργειες.

Τι δήλωνε πριν από 4 χρόνια για την υπόθεση

Σημειώνεται ότι στις 19 Δεκεμβρίου του 2022 ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε δηλώσει για την υπόθεση:

«Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity ήταν εξ αρχής απολύτως χωρίς εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες.

Η επιτροπή που συμμετείχα, μεταξύ των άλλων μαζί με προσωπικότητες όπως η Φ. Μογκερίνι, ο Γάλλος πρώην ΠΘ Bernard Cazeneuve και η Γερουσιαστής Emma Bonino, ήταν τιμητική.

Για τη συμμετοχή μου και την αποζημίωση που θα την συνόδευε ζήτησα την έγκρισή της ευρωπαϊκής επιτροπής η οποία και μου δόθηκε γραπτώς, από την Πρόεδρο Φον ντερ Λάιεν.

Αντίστοιχη θετική γνωμοδότηση για τη συμμετοχή μου στην τιμητική επιτροπή της Οργάνωσης, δόθηκε από την ανεξάρτητη επιτροπή ηθικής (Independent Ethical Committee) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 10 Δεκεμβρίου 2020.

Η αποζημίωση ήταν για ένα χρόνο, από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022, με το ποσό των 5.000 ευρώ μηνιαίως, το οποίο δηλώθηκε και φορολογήθηκε στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο. (τελικό ποσό: 3.750€)

Μετά από ένα χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2022, επειδή η δραστηριότητα του Οργανισμού είχε ατονήσει, ζήτησα και σταμάτησε η αποζημίωση.

Από τον Μάρτιο και μετά, η συμμετοχή μου είχε ουσιαστικά τελειώσει.

Μόλις δε πληροφορήθηκα τα όσα συνέβησαν πρόσφατα στις Βρυξέλλες, υπέβαλα αμέσως και αμετάκλητα την παραίτησή μου και ζήτησα να αφαιρεθεί το όνομα μου από το website, από κοινού με τις άλλες προσωπικότητες που μετείχαν στην επιτροπή».

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