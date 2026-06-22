Τρεις Περιφέρειες και δύο κοινωνικές ομάδες κρίνουν την τύχη της ΝΔ στις εκλογές

Σε καθεστώς διαρκούς κινητοποίησης έχει μπει εδώ και εβδομάδες ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, με κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης και του κόμματος να οργώνουν τη μία περιφέρεια μετά την άλλη.

Πίσω από τον καταιγισμό των περιοδειών βρίσκεται το σχέδιο του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος ανέλαβε με σαφή εντολή Μητσοτάκη να ξυπνήσει τη βάση, να επαναπροσεγγίσει τα στελέχη που έχουν αποστασιοποιηθεί και να επαναφέρει στη γαλάζια παράταξη απογοητευμένους παραδοσιακούς ψηφοφόρους που κοιτάζουν είτε προς το υπό διαμόρφωση, του Αντώνη Σαμαρά, είτε στις πρώτες δημοσκοπήσεις επιλέγουν το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, στο οποίο οι διαρροές από τη Νέα Δημοκρατία φτάνουν κοντά στο 2,5%. Στην Πειραιώς περιγράφουν τις εξορμήσεις σαν ένα άτυπο τεστ ετοιμότητας του μηχανισμού ενόψει της κάλπης του 2027, αλλά και σαν ανάχωμα στις διαρροές προς τα δεξιά.

Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τις αναλύσεις των επιτελών του Μαξίμου και της Πειραιώς είναι ότι η Νέα Δημοκρατία συγκρατεί τη δύναμή της στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ χάνει έδαφος στο μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής περιφέρειας. Εκεί ακριβώς εστιάζει ο νέος σχεδιασμός, με τρεις περιφέρειες να ξεχωρίζουν ως οι πιο προβληματικές.

Η πρώτη είναι η Μακεδονία. Η Βόρεια Ελλάδα έχει στραφεί δεξιότερα από τις ευρωεκλογές και μετά, με την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου να κερδίζει σοβαρό έδαφος στη Θεσσαλονίκη και τους νομούς γύρω από αυτήν. Στο ίδιο πεδίο διεκδικεί χώρο και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, γεγονός που πολλαπλασιάζει τους πόλους προς τους οποίους μπορεί να φύγει η δυσαρέσκεια. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Κυρανάκης προανήγγειλε από τη Θεσσαλονίκη συνεχείς εξορμήσεις σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα από τα τέλη Αυγούστου, με στόχο όπως είπε «να οργώσουμε όλη τη Βόρεια Ελλάδα».

Η δεύτερη είναι η Θεσσαλία. Πρόκειται για το κάστρο των αγροτών, μια περιοχή που έχει πληγεί από τις πλημμύρες του Daniel και που πληρώνει ακριβά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές και το κλίμα γύρω από τις δικογραφίες έχουν απομακρύνει σημαντικό κομμάτι του αγροτικού κόσμου, που στις προηγούμενες αναμετρήσεις στήριζε την κυβερνητική παράταξη.

Η τρίτη είναι η Πελοπόννησος. Εκεί η αποσυσπείρωση συνδέεται κατά βάση με τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος όλα δείχνουν ότι ετοιμάζει τον δικό του κομματικό σχηματισμό. Με τα ψηφοδέλτια να ετοιμάζονται και την κριτική του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει σκληρύνει, η Πειραιώς αντιλαμβάνεται ότι ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά μπορεί να κοστίσει πολύτιμες μονάδες ακριβώς στην παραδοσιακή δεξαμενή της παράταξης. Γι’ αυτό και τα κλιμάκια με κορυφαίους υπουργούς θα βρεθούν αυτή τη βδομάδα σε Μεσσηνία, Αρκαδία, Αργολίδα και Λακωνία, με πρωταγωνιστές μεταξύ άλλων τους Νίκη Κεραμέως, Κωστή Χατζηδάκη, Θάνο Πλεύρη και τον ίδιο τον γραμματέα.

Παράλληλα με τη γεωγραφία, η γαλάζια στόχευση έχει και κοινωνικό πρόσημο. Δύο είναι οι ομάδες που έδωσαν τη νίκη στη Νέα Δημοκρατία το 2019 και το 2023 και που σήμερα δείχνουν σημάδια αποστασιοποίησης. Η πρώτη είναι οι αγρότες, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν με αιχμή όχι μόνο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές για τις οποίες χρειάστηκε πριν από λίγες εβδομάδες να γίνει ειδική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με βουλευτές και τον επικεφαλής της ΑΑΔΕ. Η δεύτερη είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, η λεγόμενη μεσαία τάξη όπως την αποκαλούν στην Πειραιώς, η οποία σύμφωνα με γαλάζιους επιτελείς πιέζεται από τη φορολογία και κυρίως από το άσπρισμα της οικονομίας. Πρόκειται για κοινά που παραμένουν ιδεολογικά κοντά στην κεντροδεξιά, χωρίς όμως πλέον να εκφράζονται ενεργά μέσα από αυτή.

Το διακύβευμα για τη Νέα Δημοκρατία είναι σαφές. Η συσπείρωση παραμένει χαμηλά σε σχέση με το αποτέλεσμα του 2023, ενώ η εικόνα της αυτοδυναμίας θολώνει καθώς τα νεοσύστατα κόμματα διεκδικούν κομμάτι του εκλογικού σώματος. Στο γαλάζιο επιτελείο γνωρίζουν ότι η επαναπροσέγγιση αυτών των περιφερειών και αυτών των κοινωνικών τάξεων είναι η προϋπόθεση ώστε από το φθινόπωρο και μετά το κόμμα να μπορεί να διεκδικεί με ασφάλεια την πρωτιά και να ακυρωθούν οι συζητήσεις για το τι θα γίνει εάν το ποσοστό είναι κάτω από το 25% και η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να κατακτήσει το μπόνους που της δίνει ο εκλογικός νόμος.

Απέναντι σε μια κατακερματισμένη αντιπολίτευση, όπου ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛΑΣ εμφανίζονται σταθερά στη δεύτερη θέση, το βασικό επιχείρημα της Πειραιώς παραμένει αυτό της πολιτικής σταθερότητας και της δυνατότητας αυτοδύναμης κυβέρνησης, άρα ισχυρής, διακυβέρνησης. Με γέφυρα μέχρι τη ΔΕΘ και την επεξεργασία του κυβερνητικού προγράμματος που ετοιμάζει ο Κωστής Χατζηδάκης, η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να μετατρέψει τις τρεις προβληματικές περιφέρειες και τις δύο κρίσιμες κοινωνικές ομάδες σε εφαλτήριο, προκειμένου να φτάσει στην κάλπη του 2027 διεκδικώντας με αξιώσεις την τρίτη τετραετία.

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