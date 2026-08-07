Κορυφώνεται η έξοδος του Αυγούστου: Περισσότεροι από 129.000 ταξιδιώτες φεύγουν από τα λιμάνια της Αττικής

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Στο αποκορύφωμά της βρίσκεται η καλοκαιρινή έξοδος των αδειούχων, με ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση να καταγράφεται από την Παρασκευή 7/8 έως και την Κυριακή 9/8 στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τα νησιά.

Με βάση τα στοιχεία των λιμενικών αρχών, για το συγκεκριμένο τριήμερο έχουν προγραμματιστεί 147 δρομολόγια από τα τρία λιμάνια, με τον αριθμό των επιβατών να υπολογίζεται σε 129.201. Στα στοιχεία αυτά δεν έχουν ακόμη προστεθεί τα δρομολόγια και οι επιβάτες προς τον Αργοσαρωνικό, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει ακόμη περισσότερο το σύνολο των αναχωρήσεων.

Η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση προβλέπεται για την Κυριακή, όταν εκτιμάται ότι θα ταξιδέψουν 44.928 επιβάτες. Για το Σάββατο ο αντίστοιχος αριθμός ανέρχεται σε 44.720, ενώ την Παρασκευή αναμένονται 39.553 επιβάτες.

Πειραιάς

Για ακόμη μία χρονιά, ο Πειραιάς συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος της ακτοπλοϊκής κίνησης, καλύπτοντας σχεδόν το 73% του συνόλου των επιβατών του τριημέρου.

Αναλυτικά:

Παρασκευή 7 Αυγούστου: 23 δρομολόγια – 27.968 επιβάτες.

Σάββατο 8 Αυγούστου: 25 δρομολόγια – 31.392 επιβάτες.

Κυριακή 9 Αυγούστου: 23 δρομολόγια – 34.441 επιβάτες.

Συνολικά, από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας έχουν προγραμματιστεί 71 αναχωρήσεις, με εκτιμώμενη επιβατική κίνηση 93.801 ταξιδιωτών.

Ραφήνα

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Ραφήνα, η οποία εξυπηρετεί κυρίως δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και την Εύβοια.

Αναλυτικά:

Παρασκευή 7 Αυγούστου: 16 δρομολόγια – 7.685 επιβάτες.

Σάββατο 8 Αυγούστου: 14 δρομολόγια – 9.700 επιβάτες.

Κυριακή 9 Αυγούστου: 15 δρομολόγια – 7.320 επιβάτες.

Συνολικά, έχουν προγραμματιστεί 45 αναχωρήσεις από τη Ραφήνα, με 24.705 επιβάτες.

Λαύριο

Σταθερή παραμένει η επιβατική κίνηση στο λιμάνι του Λαυρίου, το οποίο εξυπηρετεί κυρίως συνδέσεις με τις Κυκλάδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Αναλυτικά:

Παρασκευή 7 Αυγούστου: 12 δρομολόγια – 3.900 επιβάτες.

Σάββατο 8 Αυγούστου: 8 δρομολόγια – 3.628 επιβάτες.

Κυριακή 9 Αυγούστου: 11 δρομολόγια – 3.167 επιβάτες.

Συνολικά, από το Λαύριο θα πραγματοποιηθούν 31 αναχωρήσεις, με εκτιμώμενη επιβατική κίνηση 10.695 ταξιδιωτών.

Οι αρμόδιες Αρχές καλούν το επιβατικό κοινό να προσέρχεται έγκαιρα στα λιμάνια, ειδικά τις ώρες αιχμής, ώστε η διαδικασία επιβίβασης να πραγματοποιείται χωρίς προβλήματα.

Με την προσθήκη και των στοιχείων που αφορούν τον Αργοσαρωνικό, ο συνολικός αριθμός των ταξιδιωτών του τριημέρου αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

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