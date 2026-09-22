Πυροβολισμοί έξω από σχολείο στην Τουρκία – Αναφορές για τουλάχιστον 7 τραυματίες μαθητές, κάμερα κατέγραψε τον δράστη (video)

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Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σήμερα το πρωί έξω από λύκειο στην περιοχή Τουργκουτλού της Μανίσα, στη δυτική Τουρκία, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τραυματισμούς μαθητών. Στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές και υγειονομικές δυνάμεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:00 στην περιοχή Αλμπαϊράκ του Τουργκουτλού, έξω από το Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ανατολίας Ιντζί Ουζμέζ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστο άτομο άνοιξε πυρ με όπλο έξω από το σχολείο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Μετά την επίθεση έγινε κλήση στο Κέντρο Επείγουσας Βοήθειας 112 για τραυματισμούς μαθητών.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και υγειονομικές δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν την επέμβαση και την έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Αναφορές για 7-8 τραυματίες

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, από την επίθεση έχουν τραυματισθεί 7-8 μαθητές, ενώ σύμφωνα με την ίδια αναφορά δύο από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία των τραυματιών ούτε τα κίνητρα του δράστη.

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahla etrafa ateş açması sonucu yaralanan öğrencilerin olduğu öğrenildi.



Saldırı sırasında yaralı öğrencilerin olduğu öğrenildi. Polis, yaya… https://t.co/Nr46GWbeRd pic.twitter.com/VXVacNQB4k September 22, 2026

Παράλληλα έχουν δημοσιοποιηθεί εικόνες που φέρεται να καταγράφουν τη στιγμή κατά την οποία ο δράστης απομακρύνεται από το σημείο της επίθεσης με το όπλο.

Manisa Turgutlu'da okula saldırı düzenleyen şahsın geliş ve kaçışı anları kamerada… pic.twitter.com/takOEqrO8T — Nefes Gazetesi (@nefesgazete) September 22, 2026

Η Νομαρχία Μανίσα επιβεβαίωσε ότι έλαβε καταγγελία για πυροβολισμούς σε περιοχή κοντά στο σχολείο και ανακοίνωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται στο σημείο.

SON DAKİKA: Manisa Turgutlu'da yaşanan olaya ilişkin olay yerinden gelen ilk görüntüler. https://t.co/yHimLPebZH pic.twitter.com/Ahkifts7Ts September 22, 2026

«Λάβαμε καταγγελία ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί σε περιοχή κοντά στο Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ανατολίας Ιντζί Ουζμέζ στην περιοχή Τουργκουτλού. Μετά την καταγγελία, αστυνομικές και υγειονομικές ομάδες στάλθηκαν στο σημείο και οι έρευνες των ομάδων μας σχετικά με το περιστατικό συνεχίζονται», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Manisa Turgutlu’da düzenlenen silahlı saldırıya dair gelen ilk bilgiler:



Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, silahla etrafa ateş açtı.



İddialara göre olayda yaralanan öğrencilerin olduğu bildiriliyor.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. pic.twitter.com/7mze5avrLT — Okan Aytaş (@OkanAytaas) September 22, 2026

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