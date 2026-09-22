Ιαπωνία: Οδηγίες σε 1,6 εκατομμύρια πολίτες να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας τυφώνα

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Ο τυφώνας Ντουτζουάν οδήγησε χθες Δευτέρα στην ακύρωση 275 πτήσεων στην Ιαπωνία και στην έκδοση οδηγιών για την εσπευσμένη απομάκρυνση από τα σπίτια τους 1,6 εκατομμυρίων κατοίκων, καθώς μετεωρολόγοι προειδοποιούσαν εναντίον του κινδύνου βροχοπτώσεων-ρεκόρ καθώς το ακραίο φαινόμενο πλησίαζε το Τόκιο.

Δυο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο όταν ισχυρές βροχές προκάλεσαν κατολισθήσεις στους νομούς Τσίμπα και Κανάγκαουα, κοντά στο Τόκιο, ανέφεραν οι αρχές, σύμφωνα με ιαπωνικά ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένου του πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Σήμερα το πρωί, η καταιγίδα απομακρύνθηκε από την ακτή, κινούμενη προς βορειοανατολική κατεύθυνση, προς τα ανοικτά του αρχιπελάγους, με τους ανέμους ελαφρά εξασθενημένους, ανέφερε η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA).

Ο τυφώνας βρισκόταν περίπου 130 χιλιόμετρα νότια από την Κάτσουρα, κοντά στο Τόκιο, με ανέμους ταχύτητας ως και 144 χιλιομέτρων ανά ώρα. Πάνω από 9.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση στους νομούς Τσίμπα, Σαϊτάμα και Σιζουόκα, όπως και σε άλλους τομείς κοντά στη μητροπολιτική περιοχή της ιαπωνικής πρωτεύουσας.

Προειδοποιήσεις για κατολισθήσεις εκδόθηκαν για το Τόκιο και τους νομούς Τσίμπα, Κανάγκαουα και Σιζουόκα.

Υπάρχει κίνδυνος «οι βροχές να συνεχιστούν» καθώς ο τυφώνας μετακινείται προς βορρά, είπε στον Τύπο ο Τακούγια Χοσόμι της JMA.

Πάνω από 1,6 εκατ. κάτοικοι της πρωτεύουσας και κοντινών περιοχών κλήθηκαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους σε ευπαθείς περιοχές. Αυτές οι οδηγίες ωστόσο δεν είναι υποχρεωτικό να τηρούνται στη χώρα.

Οι αρχές αναφέρθηκαν ακόμη σε έναν ελαφρά τραυματία και εννιά σπίτια που υπέστησαν ζημιές εξαιτίας του τυφώνα.

Εικόνες που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δρόμους πλημμυρισμένους μπροστά στον σιδηροδρομικό σταθμό στην Καμάκουρα, τουριστικό προορισμό.

«Πολλοί τομείς της πόλης έχουν πλημμυρίσει. Οι μετακινήσεις με αυτοκίνητα είναι επικίνδυνες», προειδοποίησε ο Τακάσι Μάτσουο, ο δήμαρχος της.

Η Japan Airlines ακύρωσε 135 πτήσεις και η All Nippon Airways 140 πτήσεις εσωτερικού. Παράλληλα, διάφορες σιδηροδρομικές εταιρείες ανέστειλαν δρομολόγια σε κάποιες σιδηροτροχιές στο Τόκιο και κοντινές περιοχές.

Η JMA είχε προειδοποιήσει προχθές Κυριακή πως οι βροχές και οι άνεμοι θα ενισχύονταν προτού καν φτάσει ο τυφώνας. «Το σύνολο των κατακρημνίσεων ως την Τρίτη (σ.σ. σήμερα) θα μπορούσε να ξεπεράσει τον μέσο όρο ολόκληρου του Σεπτεμβρίου και να καταγράψει νέο ρεκόρ», σημείωσε.

Ακυρώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις, ανάμεσά τους η τελευταία ημέρα του Tokyo Game Show, από τα μεγαλύτερα σαλόνια βιντεοπαιχνιδιών σε διεθνές επίπεδο, στην Τσίμπα, κοντά στην πρωτεύουσα, όπως και υπαίθριο φεστιβάλ μουσικής και αγώνας μπέιζμπολ.

Πλημμύρες σημειώθηκαν εξάλλου σε τομείς της πόλης Ιτσικάουα, ανατολικά της ιαπωνικής πρωτεύουσας.

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