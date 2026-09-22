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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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22.09.2026 08:45

Τον.. χαβά του ο Φλωρίδης: Η χώρα δεν πρέπει να μείνει ούτε ώρα ακυβέρνητη

22.09.2026 08:45
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Μπορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να τον άδειασε διακριτικά, ωστόσο ο Γιώργος Φλωρίδης… δεν χαμπαριάζει. Αντιθέτως, συνεχίζει ακάθεκτος την κινδυνολογία για την Τουρκία και το ενδεχόμενο… ντου, αν η χώρα δεν έχει κυβέρνηση αμέσως μετά τις εκλογές.

Το ίδιο σενάριο επανέλαβε και στην ΕΡΤ, λέγοντας ότι «είμαστε σε μια εποχή που έχει έρθει ο κόσμος ανάποδα… και οι πιο ισχυρές αναταράξεις είναι στη γειτονιά μας. Έχουμε δύο πολέμους εδώ. Σε μια περίοδο γεωπολιτικών αναταράξεων στην περιοχή μας, μια χώρα σαν τη δική μας που είναι σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση, δεν έχει την πολυτέλεια να παραμείνει ακυβέρνητη ούτε μια ώρα, γιατί αυτό ενέχει κινδύνους».

Τωρά, για αυτή τη «μόνιμη διακινδύνευση», ρώτησε άραγε τον Δένδια και τον Γεραπετρίτη; Δεν είμαστε και πολύ σίγουροι…

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ΤΡΙΤΗ 22.09.2026 09:47
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