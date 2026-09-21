Απρόοπτο στον αέρα για τον Σταύρο Παπασταύρου – Η πτήση του για Νέα Υόρκη άλλαξε προορισμό λόγω τεχνικού προβλήματος

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Στην Ουάσιγκτον θα προσγειωθεί τελικά η πτήση της United Airlines με την οποία ταξιδεύει προς τις ΗΠΑ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, καθώς προέκυψε τεχνικό πρόβλημα που επηρεάζει τις επικοινωνίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ.

Το αεροσκάφος είχε αρχικό προορισμό τη Νέα Υόρκη, όμως οι επιβάτες ενημερώθηκαν κατά τη διάρκεια της πτήσης ότι δεν ήταν εφικτή η προσγείωση στο Νιούαρκ. Ως εκ τούτου, το αεροσκάφος άλλαξε πορεία και κατευθύνεται πλέον προς την Ουάσιγκτον.

Σημειώνεται ότι στην ίδια πτήση βρίσκεται και η σύμβουλος του πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Αριστοτελία Πελώνη. Η κ. Πελώνη θα συνοδεύσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

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