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21.09.2026 17:46

Απλώνει και… μαζεύει ο Αυλωνίτης: Από τις «μετεκλογικές συνεργασίες» στην… πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ

21.09.2026 17:46
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Μια μικρή πολιτική αναδίπλωση -ή, για να το πούμε πιο κομψά, μια αναγκαία διευκρίνιση- χρειάστηκε ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης μετά τη δημόσια τοποθέτησή του για τις μετεκλογικές συνεργασίες, τρεις ημέρες μετά την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ

Στον Αθήνα 9.84 ο βουλευτής Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ δεν άφησε και πολλά περιθώρια παρερμηνειών: Μίλησε για «καταλυτικό ρόλο» του ΠΑΣΟΚ ώστε να συνεργαστούν οι προοδευτικές δυνάμεις του κεντροαριστερού χώρου, ενώ έφτασε στο σημείο να πει ότι, εφόσον το εκλογικό αποτέλεσμα το επιτρέπει, θα πρέπει να μπουν στην άκρη «οι εγωισμοί, οι αυτονομίες και οι αυτοτέλειες».

Και δεν έμεινε εκεί. Έβαλε στο κάδρο πιθανών συζητήσεων μετεκλογικής συνεργασίας τόσο τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αλλά ακόμη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, παρά -όπως χαρακτηριστικά είπε- την «ιδιομορφία» και τη «δυναμικότητα» του χαρακτήρα της.

Μετά, όμως, ήρθαν οι… ερμηνείες. Και μαζί τους η ανάγκη για διευκρινίσεις.

Σε ανάρτησή του ο κ. Αυλωνίτης έσπευσε να υποστηρίξει αυτή τη φορά ότι το πολιτικό διακύβευμα είναι να καταστεί το ΠΑΣΟΚ «πλειοψηφικό κοινωνικά», ότι «χωρίς πολιτική αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή» και ότι η «νικηφόρα πορεία του ΠΑΣΟΚ» είναι η απάντηση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Από το «να αφήσουμε έξω τους εγωισμούς, τις αυτονομίες και τις αυτοτέλειες» λοιπόν, στο «χωρίς πολιτική αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή».

Η διαφορά στη διατύπωση είναι εμφανής, όπως εμφανής είναι και η προσπάθεια της δεύτερης δήλωσης να επαναφέρει στο προσκήνιο την κομματική αυτονομία και την πρωτοκαθεδρία του ΠΑΣΟΚ.

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