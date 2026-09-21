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21.09.2026 14:15

Πλήρης κάλυψη Μαρινάκη στον Πλεύρη

21.09.2026 14:15
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Την κάλυψη της κυβέρνησης στον «πολιορκούμενο» υπουργό Μετανάστευσης, Θάνο Πλεύρη, επιβεβαίωσε στη διάρκεια του briefing o κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τις σχέσεις του υπουργού με τους προφυλακισμένους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Συγκεκριμένα, ο Π. Μαρινάκης υποστήριξε ότι δεν υπήρξε συνεργασία του υπουργού με τον γιατρό, Ηλία Θεοδωρόπουλος, εξηγώντας ότι ο Θ. Πλεύρης γνώριζε κοινωνικά τον γιατρό πριν γίνει ασθενής του το 2016. «Δεν υπάρχει θέμα Πλεύρη για την κυβέρνηση», ξεκαθάρισε, απορρίπτοντας παράλληλα την κριτική για τη συμμετοχή του υπουργού σε ιατρικό σωματείο.

«Γιατί να έχει ευθύνη ο Θάνος Πλεύρης επειδή υπήρξε ιδρυτικό μέλος, το 2012, ενός σωματείου που δεν λειτούργησε ποτέ;», διερωτήθηκε, επιμένοντας ότι «δεν τίθεται θέμα υπουργού». Και κάπως έτσι… μπαίνει τελεία.

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