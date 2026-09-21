Το τραπέζι Τσίπρα-Χειλάκη στο «Θαλασσινόν» 

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Στην ψαροταβέρνα «Θαλασσινός» εθεάθη ο Αλέξης Τσίπρας, με τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ να είναι μαζί με τον ηθοποιό Αιμίλιο Χειλάκη.

Ως γνωστόν ο Αιμίλιος Χειλάκης είχε δανείσει τη φωνή του στο audiobook του βιβλιου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

Οι δύο άντρες ήταν μόνοι τους στο τραπέζι, όπως φαίνεται και από τη σχετική φωτογραφία που δημοσιεύει η στήλη Big Mouth του Powergame.gr.

Ο κ. Τσίπρας φαίνεται να έχει ξεκινήσει να ψάχνει κόσμο ακόμη και από το θέατρο, επιχειρώντας να ενισχύσει την απήχηση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

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