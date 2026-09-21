Λιανός για θάνατο Μαζωνάκη – «Ήμουν στα γραφεία του “The Voice”, φεύγω και χτυπάει το τηλέφωνο…» (Video)

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Τη στιγμή που πληροφορήθηκε την τραγική είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη περιέγραψε ο Γιώργος Λιανός, δηλώνοντας πως βρισκόταν στα γραφεία του «The Voice» και καθώς έφευγε, χτύπησε το τηλέφωνό του.

Όπως επισημαίνει, του πήρε χρόνο ώστε να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς είχε συμβεί, με τον ίδιο να δυσκολεύεται να διαχειριστεί το δυσάρεστο γεγονός.

«Ήμασταν στα γραφεία του “Voice” και συζητούσαμε και λέγαμε ότι μιλούσα στο τηλέφωνο και είχε πάρα πολύ γέλιο η κατάσταση και ξαφνικά φεύγω και χτυπάει το τηλέφωνο και ακούω αυτό ότι “μπες και διάβασε τις ειδήσεις, τι ακριβώς έχει γίνει”. Δεν το πίστευα, μου πήρε πολλή ώρα. Σταμάτησα το αμάξι, βγήκα από το αμάξι, περπάτησα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Ο Γιώργος Λιανός που θα αναλάβει φέτος την παρουσίαση του μουσικού διαγωνισμού, εξέφρασε τη θλίψη αλλά και την πικρία του που ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν θα είναι φέτος στο σόου.

«Είναι ένα πολύ περιβάλλον και πολύ οικείο, το έχω κάνει τρεις φορές το πρόγραμμα. Αλλιώς τα υπολόγιζα φέτος, περίμενα ότι θα περνούσαμε πολύ καλά με τον Μαζώ» τόνισε.

«Δεν είχαμε ξεκινήσει γυρίσματα, αλλά ήμασταν έτοιμοι, όλα πήγαιναν προς τα εκεί. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα ήθελε και ο Μαζωνάκης. Σίγουρα θα τον τιμήσουμε και μέσα από το “Voice”, και από εκεί και πέρα θα κάνουμε αυτό που κάνουμε» πρόσθεσε.





Όπως έχει γίνει γνωστό, οι υπεύθυνοι του σταθμού αναζητούσαν το πρόσωπο που θα καλύψει την τέταρτη καρέκλα, δίπλα στην Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη. Όπως έγινε γνωστό, εν τέλει, τη θέση αυτή θα πάρει η Πάολα η οποία εντάσσεται στο δυναμικό του μουσικού talent show για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

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