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21.09.2026 10:55

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Καταγγέλλει ότι δέχτηκε επίθεση με γυάλινα μπουκάλια – «Ξεφτιλισμένα, δεν θα σας αφήσω σε ησυχία» (Video)

21.09.2026 10:55
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Επίθεση έξω από το μαγαζί με νυφικά που διατηρεί καταγγέλλει ότι δέχτηκε η Δήμητρα Αλεξανδράκη η οποία μέσα από ένα βίντεο στα social media ξέσπασε ενάντια σε μια ομάδα νεαρών που -όπως ισχυρίζεται- πέταξε γυάλινα μπουκάλια με αποτέλεσμα θραύσματα να εκτοξευτούν τόσο πάνω στην ίδια όσο και στη βιτρίνα του καταστήματος.

Περιγράφοντας -μέσα από ένα story της στο Instagram- το περιστατικό, η επιχειρηματίας διηγήθηκε πως κάλεσε την αστυνομία για την καταγραφή του συμβάντος, ενώ ανέφερε πως έχει βιντεοσκοπήσει και η ίδια τα πρόσωπα των δραστών, καθώς σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον των γονέων τους.

«Και εκεί που τελειώνω επιστρέφω στο μαγαζί που έχω να κάνω ακόμα μια συνέντευξη πιο αργά μέσω video call, (επειδή είναι μακριά η συγκεκριμένη κοπέλα) είμαι έξω από το μαγαζί μου, κάθομαι εκείνη τη στιγμή, όπου είναι μέσα στο εμπορικό κάτι κ… που δεν έχουν λόγο ύπαρξης αυτά τα ξεφτιλισμένα κ…, όπου πετάνε μπουκάλια γυάλινα, σπάνε, φεύγουνε θραύσματα σε μένα και στην βιτρίνα του μαγαζιού μου. Φυσικά κλείνω το τηλέφωνο, τους έχω όλους βίντεο τις φάτσες τους. Κάλεσα την αστυνομία, έγινε καταγραφή περιστατικού, φυσικά φύγανε… Αλλά δεν θα σταματήσω μέχρι να βρω τους γονείς σας. (…) Δεν θα σας αφήσω σε ησυχία. Γιατί αν δεν υπάρξει τιμωρία θα συνεχίσει αυτή η ασυδοσία».

Στη συνέχεια δημοσίευσε, μάλιστα, ένα βίντεο από τη στιγμή του συμβάντος.

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