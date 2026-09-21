«Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε» – Θύελλα αντιδράσεων με την ατάκα του Σταμάτη Γονίδη (Video)

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Μαζί στη σκηνή βρέθηκαν Σταμάτης Γονίδης και Άντζελα Δημητρίου με μια ατάκα του τραγουδιστή γίνεται viral για τους… λάθος λόγους.

Διηγούμενος μία συζήτηση που είχε με άνθρωπο της ασφάλειας του μαγαζιού, ο Σταμάτης Γονίδης μετέφερε έναν διάλογο κατά τον οποίο ο σεκιούριτι τον ρώτησε εάν ήταν καλά, με τον ίδιο να απαντά: «Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε».

Αν και ο τραγουδιστής δεν ανέφερε όνομα, το σκηνικό συνδέθηκε με τον πρόσφατο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ στο βίντεο είναι εμφανές πως και η Άντζελα Δημητρίου αιφνιδιάστηκε από αυτό που άκουσε, κοιτάζοντάς τον σοκαρισμένη και επιλέγοντας τελικά τη σιωπή…

Το βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με χιλιάδες να ξεσπούν κατά του τραγουδιστή, κάνοντας λόγο -αν μη τι άλλο- για ασέβεια στη μνήμη του.

Από την πλευρά της, η Άντζελα Δημητρίου επέλεξε να κάνει μια αφιέρωση στον αείμνηστο τραγουδιστή, ερμηνεύοντας επιτυχίες του, συγκινημένη.

«Στον έναν και μοναδικό που έφυγε, αλλά είναι κοντά μας. Το παιδί της νύχτας», είπε, ενώ ερμήνευσε το «Ανήκω σ’ εμένα» και το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά».

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