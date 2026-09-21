Νεκρός στα 27 του ο γιος της Σίντι Κρόφορντ, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ

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Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 27 χρόνων άφησε ο γιος της Σίντι Κρόφορντ, ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ ο οποίος βρέθηκε νεκρός την Κυριακή (20/9) σε κέντρο απεξάρτησης χωρίς να έχουν γίνει -μέχρι στιγμής- γνωστά τα ακριβή αίτια θανάτου του.

Τη θλιβερή είδηση επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της οικογένειας της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ ο οποίος ζήτησε ιδιωτικότητα ώστε οι δυο γονείς να μπορέσουν να διαχειριστούν την τραγική απώλεια του παιδιού τους.

«Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης και επώδυνης περιόδου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Για τις συνθήκες και τα αίτια θανάτου του, έχει ήδη παραγγελθεί νεκροψία – νεκροτομή, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως ο 27χρονος βρέθηκε νεκρός σε κέντρο αποκατάστασης όπου βρισκόταν, καθώς αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα με τον εθισμό του.

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας

Γεννημένος στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας το 1999, ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ ασχολήθηκε από νωρίς με το μόντελινγκ, ακολουθώντας τα «χνάρια» της μητέρας του.

Αν και μόλις 27 χρόνων, είχε απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη και τα μέσα ενημέρωσης λόγω της αντισυμβατικότητάς του. Τον Δεκέμβριο του 2019 συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ το 2020 έκανε τατουάζ στο πρόσωπό του με τη λέξη «Misunderstood» («παρεξηγημένος»), το οποίο, όμως, αφαίρεσε έναν χρόνο αργότερα.

«Έχοντας παλέψει με προβλήματα ψυχικής υγείας, κατάθλιψη και άλλα ζητήματα που τα συνοδεύουν, πιστεύω ότι είτε βοηθήσω έναν άνθρωπο είτε εκατό να βγουν από το σημείο στο οποίο βρισκόμουν κάποτε, αυτό είναι αρκετό για μένα», έλεγε στο podcast Studio 22.

«Η ψυχική υγεία είναι ένα ζήτημα. Είναι τόσο μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Είναι μια δουλειά που δεν σταματά ποτέ και έχει πολλές πτυχές. Αυτό είναι πραγματικά που θέλω να κάνω: να βοηθώ ανθρώπους, είτε έχουν κατάθλιψη είτε παλεύουν με κάτι που επηρεάζει αρνητικά το σώμα τους. Μπορεί να είναι οτιδήποτε και δεν υπάρχει καμία διάθεση κριτικής. Έχω δει πολλά πράγματα και έχω μάθει πολλά. Αυτό που ελπίζω να καταφέρω είναι να έχω κάνει εγώ τα λάθη για λογαριασμό άλλων ανθρώπων, ώστε να μην χρειαστεί να κάνουν τα ίδια λάθη που έκανα εγώ» έλεγε τότε ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ.

Ο Πρίσλεϊ είχε ξεκίνησει να δημοσιεύει στο Instagram βίντεο υπό τον τίτλο «Mental Health Mondays». Σε ένα από αυτά, που αναρτήθηκε το 2024, μίλησε για τις ομάδες αποκατάστασης στις οποίες συμμετείχε και για το πώς μπορεί κανείς να βρει κοινό έδαφος με άλλους ανθρώπους.

Σε άλλο βίντεο τον Ιούλιο του 2025, αναφερόταν στις υγιεινές συνήθειες που είχε στη ζωή του λέγοντας ότι μεγάλωσε ως ένα «πολύ δραστήριο» παιδί, παίζοντας αθλήματα και ασχολούμενος με το σερφ, την υδατοσφαίριση και την κολύμβηση. Όταν όμως άρχισε να εργάζεται, όπως έλεγε, ο αθλητισμός πέρασε σε δεύτερη μοίρα.

«Η ποιότητα ζωής μου μειώθηκε ραγδαία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι χρειάστηκαν «10 χρόνια» για να καταλάβει πως έπρεπε να επανασυνδεθεί με τη σωματική δραστηριότητα.

Σε βίντεο στο Instagram που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 και αργότερα διαγράφηκε, ο Πρίσλεϊ είχε μιλήσει ανοιχτά για τα φάρμακα που λάμβανε, μεταξύ των οποίων η βουπρενορφίνη, το Xanax και το Valium, για την αντιμετώπιση κρίσεων πανικού.

«Δυστυχώς, έχω βιώσει πολλές απώλειες σε διάφορες μορφές το τελευταίο διάστημα, οπότε αυτό δεν είναι δικαιολογία, αλλά είναι ο λόγος που βρίσκομαι στη σημερινή κατάσταση», είχε πει, προσθέτοντας ότι ήθελε το βίντεό του να φτάσει στους ανθρώπους με πολλούς τρόπους.

Στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2026 της Vogue, η Κάια Γκέρμπερ αναφέρθηκε σε αυτό που το περιοδικό χαρακτήρισε ως τη «δεκαετή μάχη του Πρίσλεϊ με την εξάρτηση από τα ναρκωτικά».

«Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε μια οικογένεια, εξισώνει τους πάντες», είπε η Κάια, προσθέτοντας ότι συχνά έβαζε τις δικές της ανάγκες σε δεύτερη μοίρα.

«Νομίζω ότι γι’ αυτό άρχισα να θεωρώ τον εαυτό μου το εύκολο παιδί και δεν ήθελα ποτέ να ζητήσω βοήθεια. Έμοιαζε υπερβολικό να υπάρχουν δύο παιδιά που χρειάζονται υποστήριξη» είχε αναφέρει, επισημαίνοντας ότι η ίδια θεωρούσε αναζωογονητικό το γεγονός πως ο αδελφός της μιλούσε τόσο ανοιχτά για τη ζωή του.

«Οι γονείς μας, στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας, ήταν πολύ ιδιωτικοί άνθρωποι και δεν μοιράζονταν σχεδόν τίποτα. Και τώρα έχουμε αυτόν τον απίστευτο δάσκαλο, τον αδελφό μου, που λέει: “Θα είμαι απόλυτα ανθρώπινος για όλους”. Υπάρχουν μόνο τόσα πράγματα που μπορείς να κρύψεις από τον κόσμο. Και όταν προσπαθείς να κρύψεις κάτι, απλώς κάνεις τον άλλον να νιώθει ότι ντρέπεσαι γι’ αυτόν» είχε πει.

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