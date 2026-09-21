Πολεοδομία Μυκόνου: Ξεκινούν σαρωτικοί έλεγχοι από ειδικό κλιμάκιο

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Την άμεση μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Πολεοδομίας Μυκόνου στην κεντρική διοίκηση ή σε ειδική γραμματεία υπουργείου προτείνει ο ποινικολόγος Στέλιος Γκαρίπης, με αφορμή τη νέα εισαγγελική έρευνα στην υπηρεσία και τη σφράγιση των εγκαταστάσεών της.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο κ. Γκαρίπης χαρακτήρισε την εξέλιξη αποτέλεσμα απόφασης της Εισαγγελίας Σύρου, το περιεχόμενο της οποίας, όπως είπε, είναι απόρρητο. Όπως ανέφερε, δεν είναι η πρώτη φορά που η Πολεοδομία Μυκόνου βρίσκεται στο επίκεντρο εισαγγελικής έρευνας.

«Πριν από τρία χρόνια είχε αποφασισθεί η αιφνιδιαστική κατάσχεση χιλιάδων φακέλων της Πολεοδομίας της Μυκόνου», ανέφερε, παραπέμποντας στις προηγούμενες έρευνες για καταγγελίες διαφθοράς στην υπηρεσία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η υποστελέχωση της Πολεοδομίας εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα, καθώς, όπως υποστήριξε, οι υπάλληλοι είναι ελάχιστοι σε σχέση με την έκταση των πολεοδομικών αυθαιρεσιών στο νησί.

«Επαναλαμβάνεται και δυστυχώς θα επαναλαμβάνεται», είπε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται «ριζική λύση», η οποία, κατά την άποψή του, θα μπορούσε να είναι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Πολεοδομίας Μυκόνου στην κεντρική διοίκηση ή σε ειδική γραμματεία υπουργείου.

Ο κ. Γκαρίπης αναφέρθηκε και στη δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας για τους ελέγχους, σημειώνοντας ότι σήμερα μια αυτοψία μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και με τη χρήση drone.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ποινικές υποθέσεις που έχουν φτάσει στα δικαστήρια για πολεοδομικές αυθαιρεσίες στη Μύκονο.

Όπως υποστήριξε, χιλιάδες υποθέσεις έχουν παραπεμφθεί στα ποινικά ακροατήρια, ενώ πολλές καταλήγουν σε αθωωτικές αποφάσεις λόγω ελλιπών φακέλων και δικογραφιών.

«Η Πολεοδομία της Μυκόνου δεν έχει κάνει αυτοψίες, δεν έχει κάνει τη δουλειά της», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας σε αυτή την κατάσταση τις αδυναμίες που, όπως είπε, παρουσιάζονται στις σχετικές δικογραφίες.

Ο ίδιος περιέγραψε επίσης περιστατικά που, σύμφωνα με όσα ανέφερε, καταδεικνύουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ελεγκτικά κλιμάκια στο νησί. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια προηγούμενων αιφνιδιαστικών ελέγχων από ειδικά κλιμάκια του υπουργείου Περιβάλλοντος, υπήρχαν «τσιλιαδόροι» που ειδοποιούσαν για την παρουσία των ελεγκτών και την έναρξη των ελέγχων.

Οι προσφυγές στη Δικαιοσύνη και οι αποφάσεις του ΣτΕ

Ο ποινικολόγος αναφέρθηκε ακόμη σε κατοίκους της Μυκόνου που, όπως είπε, έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά πολεοδομικών αυθαιρεσιών.

Όπως υποστήριξε, εντολείς του έχουν δαπανήσει σημαντικά ποσά για δικαστικές προσφυγές και έχουν δικαιωθεί τόσο στο Διοικητικό Εφετείο όσο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

«Φτάσαμε στο να μην γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις ακόμη και του Συμβουλίου της Επικρατείας από την Πολεοδομία Μυκόνου», είπε, περιγράφοντας ως αποτέλεσμα μια κατάσταση που, όπως ανέφερε, δημιουργεί στους πολίτες την αίσθηση ματαιότητας ως προς την προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

«Γιατί να πάω στα δικαστήρια όπου ακόμη και να κερδίσω, η απόφασή μου δεν θα εκτελεστεί;» διερωτήθηκε.

Αναφερόμενος σε συγκεκριμένη υπόθεση που έχει χειριστεί ως δικηγόρος, ο κ. Γκαρίπης υποστήριξε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε παράνομη την κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας στη Μύκονο.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για υπόθεση στην οποία εμπλέκεται αιρετός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει κατασκευαστεί ξενοδοχειακή μονάδα περίπου 1.200 τετραγωνικών μέτρων, ενώ είχε προβλεφθεί κατοικία περίπου 200 τετραγωνικών μέτρων.

Ο κ. Γκαρίπης υποστήριξε ότι, παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία, όπως είπε, είναι αμετάκλητη εδώ και περίπου έναν χρόνο, δεν έχει επιβληθεί πρόστιμο ούτε έχει προχωρήσει η κατεδάφιση της κατασκευής.

«Έχει χτίσει, καθ’ ομολογία του, χίλια τετραγωνικά αυθαίρετα και δεν υπάρχει ούτε πρόστιμο επί επτά χρόνια ούτε έχει κριθεί κατεδαφιστέο, παρότι υπάρχει αμετάκλητη απόφαση εδώ και έναν χρόνο του Συμβουλίου της Επικρατείας», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαδικασία προβλέπει ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας διαβιβάζεται στην Πολεοδομία προκειμένου να εκτελεστεί. «Και η Πολεοδομία δεν κάνει τίποτα», υποστήριξε, θέτοντας ζήτημα αποτελεσματικής εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων.

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