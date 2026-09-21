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21.09.2026 09:53

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σητεία – Μάχη με διάσπαρτες καπνικές εστίες (video)

21.09.2026 09:53
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Σε ύφεση είναι το πρωί της Δευτέρας (21/9) η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σητεία, καθώς δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο.

Στο σημείο παραμένουν και συνεχίζουν να επιχειρούν κυρίως για τη διαβροχή της περιμέτρου αλλά και καπνογόνων σημείων, 105 πυροσβέστες, με πέντε ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 35 οχήματα, ενώ ο Δήμος Σητείας συνδράμει στο έργο της Πυροσβεστικής με υδροφόρες.

Παράλληλα για την αεροπυρόσβεση, έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Υπενθυμίζεται ότι για την προστασία των οικισμών στην περιοχή της πυρκαγιάς εκδόθηκαν 4 μηνύματα από το 112.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 20:30 το βράδυ εστάλη νέο μήνυμα μέσω του 112, με το οποίο οι κάτοικοι πέντε οικισμών κλήθηκαν να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Η προειδοποίηση αφορούσε τους οικισμούς Κελλάρια, Αδραβάστοι, Κλησίδι, Ζάρκος και Αζοκέραμος, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

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