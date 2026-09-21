Θεσσαλονίκη: Δύο κοριτσάκια 2 και 4 ετών βρέθηκαν μόνα τους στον δρόμο – Συνελήφθη ο πατέρας

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Αναστάτωση προκλήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν δύο μικρές αδελφές εντοπίστηκαν χωρίς συνοδό σε κεντρικό σημείο της πόλης.
Τα δύο κορίτσια, ηλικίας 2 και 4 ετών, βρέθηκαν χθες το μεσημέρι να κινούνται μόνα τους στο πεζοδρόμιο της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου, κοντά στην κατοικία τους.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο ανήλικες είχαν ξεφύγει από την εποπτεία του 31χρονου πατέρα τους, ο οποίος κατάγεται από την Γκάνα.
Περαστικοί που αντιλήφθηκαν ότι τα παιδιά βρίσκονταν χωρίς τη συνοδεία ενήλικα ενημέρωσαν τις Αρχές.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα των δύο κοριτσιών για έκθεση ανηλίκων.
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