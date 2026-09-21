search
ΔΕΥΤΕΡΑ 21.09.2026 10:56
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.09.2026 09:42

Θεσσαλονίκη: Δύο κοριτσάκια 2 και 4 ετών βρέθηκαν μόνα τους στον δρόμο – Συνελήφθη ο πατέρας

21.09.2026 09:42
xeiropedes

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν δύο μικρές αδελφές εντοπίστηκαν χωρίς συνοδό σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Τα δύο κορίτσια, ηλικίας 2 και 4 ετών, βρέθηκαν χθες το μεσημέρι να κινούνται μόνα τους στο πεζοδρόμιο της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου, κοντά στην κατοικία τους.

Περαστικοί ειδοποίησαν την Αστυνομία

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο ανήλικες είχαν ξεφύγει από την εποπτεία του 31χρονου πατέρα τους, ο οποίος κατάγεται από την Γκάνα.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν ότι τα παιδιά βρίσκονταν χωρίς τη συνοδεία ενήλικα ενημέρωσαν τις Αρχές.

Συνελήφθη ο 31χρονος πατέρας

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα των δύο κοριτσιών για έκθεση ανηλίκων.

Διαβάστε επίσης

Ιωάννινα: Αναζητείται οδηγός που παρέσυρε 12χρονο ποδηλάτη

Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας για θάνατο Μαζωνάκη: Καμία εισαγγελική παρέμβαση για την υπόθεση

Πολεοδομία Μυκόνου: Ξεκινούν σαρωτικοί έλεγχοι από ειδικό κλιμάκιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dimitra-alexandraki-new
LIFESTYLE

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Καταγγέλλει ότι δέχτηκε επίθεση με γυάλινα μπουκάλια – «Ξεφτιλισμένα, δεν θα σας αφήσω σε ησυχία» (Video)

ASTHENOFORO_EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μυστήριο με τον ξαφνικό θάνατο 15χρονου στην Καρίτσα – Τον βρήκαν μπρούμυτα να βγάζει αφρούς

xi_trump_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Στην Ουάσινγκτον μεταβαίνει ο Σι για συνάντηση με τον Τραμπ – Στο επίκεντρο η Τεχνητή Νοημοσύνη

xeilakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το τραπέζι Τσίπρα-Χειλάκη στο «Θαλασσινόν» 

MITSOTAKIS_PIERRAKAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση αγωνιά για τον ενεργειακό χειμώνα και οι γαλάζιοι βουλευτές για τις επιπτώσεις στους ψηφοφόρους της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
prwino
MEDIA

«Το Πρωινό» επιστρέφει με ...Κοσιώνη - Ο Λιάγκας και οι νέοι συνεργάτες

dragasakis-siakantaris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δραγασάκης και Σιακαντάρης προτείνουν συνασπισμό κομμάτων με ΕΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

mazonakis_parios
LIFESTYLE

Πάριος για Μαζωνάκη: «Αυτό ήταν το τραγούδι της ζωής σου» (Video)

Elif Erlap
ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Ιστορική πρωτιά της Αριστεράς – Η Έλιφ Εράλπ, ο «Μαμντάνι» και η μάχη για την Κόκκινη Δημαρχία

xeiloudaki_mitera
LIFESTYLE

Χειλουδάκη για Μαζωνάκη: «Κάθε φορά που ερχόταν στη Σητεία μου άφηνε κρυφά στο τροχόσπιτο ένα φάκελο με χρήματα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 21.09.2026 10:56
dimitra-alexandraki-new
LIFESTYLE

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Καταγγέλλει ότι δέχτηκε επίθεση με γυάλινα μπουκάλια – «Ξεφτιλισμένα, δεν θα σας αφήσω σε ησυχία» (Video)

ASTHENOFORO_EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μυστήριο με τον ξαφνικό θάνατο 15χρονου στην Καρίτσα – Τον βρήκαν μπρούμυτα να βγάζει αφρούς

xi_trump_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Στην Ουάσινγκτον μεταβαίνει ο Σι για συνάντηση με τον Τραμπ – Στο επίκεντρο η Τεχνητή Νοημοσύνη

1 / 3