Θεσσαλονίκη: Δύο κοριτσάκια 2 και 4 ετών βρέθηκαν μόνα τους στον δρόμο – Συνελήφθη ο πατέρας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν δύο μικρές αδελφές εντοπίστηκαν χωρίς συνοδό σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Τα δύο κορίτσια, ηλικίας 2 και 4 ετών, βρέθηκαν χθες το μεσημέρι να κινούνται μόνα τους στο πεζοδρόμιο της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου, κοντά στην κατοικία τους.

Περαστικοί ειδοποίησαν την Αστυνομία

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο ανήλικες είχαν ξεφύγει από την εποπτεία του 31χρονου πατέρα τους, ο οποίος κατάγεται από την Γκάνα.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν ότι τα παιδιά βρίσκονταν χωρίς τη συνοδεία ενήλικα ενημέρωσαν τις Αρχές.

Συνελήφθη ο 31χρονος πατέρας

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα των δύο κοριτσιών για έκθεση ανηλίκων.

Διαβάστε επίσης

Ιωάννινα: Αναζητείται οδηγός που παρέσυρε 12χρονο ποδηλάτη

Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας για θάνατο Μαζωνάκη: Καμία εισαγγελική παρέμβαση για την υπόθεση

Πολεοδομία Μυκόνου: Ξεκινούν σαρωτικοί έλεγχοι από ειδικό κλιμάκιο