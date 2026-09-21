Πήγαν να βγάλουν «εντυπωσιακή» φωτογραφία και… αποκλείστηκαν στην παραλία – Έγραψαν «SOS» για να τους δουν από μακριά

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Μια φωτογραφία που ήθελαν να είναι εντυπωσιακή παραλίγο να έχει πολύ σοβαρότερη κατάληξη για τρεις τουρίστες στο Όρεγκον των ΗΠΑ. Η άνοδος της παλίρροιας τούς εγκλώβισε σε απομονωμένη παραλία της κομητείας Τίλαμουκ, με τους διασώστες να φτάνουν κοντά τους λίγο πριν πάθουν υποθερμία.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη στη Lost Boy Beach, μια δυσπρόσιτη παραλία στην ακτή του Όρεγκον, όπου οι τρεις επισκέπτες είχαν κατέβει προκειμένου να τραβήξουν μια «δραματική» φωτογραφία.

Η πρόσβαση στο σημείο δεν είναι εύκολη. Για να φτάσει κάποιος στη συγκεκριμένη ακτή πρέπει να κατέβει ένα δύσβατο μονοπάτι με αιχμηρά βράχια και στη συνέχεια να περάσει μέσα από θαλάσσια σπηλιά με ανοίγματα και στις δύο πλευρές.

Η παλίρροια τούς έκοψε τον δρόμο της επιστροφής

Όπως σημειώνει η New York Post, oι τρεις τουρίστες δεν είχαν υπολογίσει ότι η ανερχόμενη παλίρροια θα απέκλειε την έξοδό τους από την παραλία.

Όταν η στάθμη του νερού ανέβηκε, διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν πλέον να ακολουθήσουν τη διαδρομή από την οποία είχαν φτάσει στο σημείο.

Έκαναν δορυφορική κλήση στο 911

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν για τους εγκλωβισμένους τουρίστες περίπου στις 3:45 μ.μ.

Στο συγκεκριμένο τμήμα της ακτής δεν υπήρχε σήμα κινητής τηλεφωνίας. Ένας από τους τρεις, ωστόσο, κατάφερε να πραγματοποιήσει κλήση έκτακτης ανάγκης στο 911 μέσω δορυφορικής σύνδεσης, επιτρέποντας στις Αρχές να κινητοποιήσουν τις δυνάμεις διάσωσης.

Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν αρχικά drone για να ελέγξουν την περιοχή και να εντοπίσουν την ακριβή θέση της ομάδας.

Όταν το drone έφτασε πάνω από την παραλία, οι διασώστες εντόπισαν τους τρεις ανθρώπους να έχουν περιοριστεί στο τελευταίο κομμάτι ξηράς που δεν είχε καλυφθεί από το νερό.

Για να κάνουν ακόμη πιο εμφανές ότι χρειάζονταν βοήθεια, οι τουρίστες είχαν σχηματίσει το μήνυμα «SOS» χρησιμοποιώντας δεμάτια από ξύλα.

Μεγάλα κύματα δυσκόλεψαν την επιχείρηση διάσωσης

Μετά τον εντοπισμό τους, η Πυροσβεστική έστειλε ομάδα διάσωσης στην απομονωμένη παραλία.

Η κατάσταση των τριών τουριστών προκαλούσε ανησυχία, καθώς ήταν ήδη βρεγμένοι και κρύωναν. Στόχος των διασωστών ήταν να τους απομακρύνουν εγκαίρως, πριν κινδυνεύσουν να εμφανίσουν υποθερμία.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κάτω από δύσκολες συνθήκες. Oι πυροσβέστες αναγκάστηκαν να κινηθούν κατά μήκος του ελάχιστου τμήματος της ακτής που είχε παραμείνει στεγνό, αντιμετωπίζοντας παράλληλα μεγάλα κύματα και ταραγμένα νερά.

Πέρασαν μέσα από τα κύματα με σωσίβια

Οι διασώστες κατάφεραν τελικά να προσεγγίσουν τους τρεις εγκλωβισμένους και να ξεκινήσουν την απομάκρυνσή τους.

Οι τουρίστες φόρεσαν σωσίβια και, υπό την καθοδήγηση των πυροσβεστών, πέρασαν μέσα από τα κύματα μέχρι να φτάσουν σε ασφαλέστερο σημείο.

Από εκεί μπόρεσαν να συνεχίσουν πεζοί και να βγουν μόνοι τους από τον όρμο.

Παρά την περιπέτειά τους, οι τρεις δεν υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς. Σύμφωνα με τις Αρχές, είχαν μόνο ορισμένες μελανιές και όλοι ήταν καλά στην υγεία τους μετά την ολοκλήρωση της διάσωσης.

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