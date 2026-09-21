search
ΔΕΥΤΕΡΑ 21.09.2026 10:52
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.09.2026 08:12

Ραντεβού Τραμπ-Μακρόν σήμερα στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

21.09.2026 08:12
makron-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν τη Δευτέρα (21/09) στη Νέα Υόρκη, όπου αμφότεροι οι ηγέτες συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση από τον Λευκό Οίκο, η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 17:35 τοπική ώρα (00:35 ώρα Ελλάδας), βάσει του προγράμματος του Τραμπ που δημοσιεύτηκε το βράδυ της Κυριακής.

Ο Μακρόν θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη από το Σεν Πιέρ και Μικελόν, ένα μικρό γαλλικό έδαφος στα ανοιχτά των ακτών του Ατλαντικού στον Καναδά, όπου συναντήθηκε με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ.

Ο Γάλλος πρόεδρος σχεδιάζει επίσης να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και άλλους ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής.

Από την πλευρά του ο Τραμπ, αναμένεται να έχει νωρίτερα συνάντηση με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι, ο οποίος ανήκει στην αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος κι εναντιώνεται στις πολιτικές του.

Διαβάστε επίσης

Κίνα: Οκτώ νεκροί από πυρκαγιά σε εργοστάσιο υφαντουργίας

Γερμανία: Ιστορικό πλήγμα για το CDU – Εκτός Βουλής στο Μεκλεμβούργο, πρώτη η AfD και σε πίεση ο Μερτς

Βερολίνο: Ιστορική πρωτιά της Αριστεράς – Η Έλιφ Εράλπ, ο «Μαμντάνι» και η μάχη για την Κόκκινη Δημαρχία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xeilakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το τραπέζι Τσίπρα-Χειλάκη στο «Θαλασσινόν» 

MITSOTAKIS_PIERRAKAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση αγωνιά για τον ενεργειακό χειμώνα και οι γαλάζιοι βουλευτές για τις επιπτώσεις στους ψηφοφόρους της

chatzipanagiotis-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης για το έμφραγμα: «Καταλαβαίνεις ότι από τη μια στιγμή στην άλλη, μπορεί να γίνεις παρελθόν» (Video)

Oregon-touristes-sos-1
ΚΟΣΜΟΣ

Πήγαν να βγάλουν «εντυπωσιακή» φωτογραφία και… αποκλείστηκαν στην παραλία – Έγραψαν «SOS» για να τους δουν από μακριά

diploma_adeia_pinakides_aftokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έχασα άδεια κυκλοφορίας, δίπλωμα ή πινακίδα – Τι κάνω

Δείτε όλες τις ειδήσεις
prwino
MEDIA

«Το Πρωινό» επιστρέφει με ...Κοσιώνη - Ο Λιάγκας και οι νέοι συνεργάτες

dragasakis-siakantaris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δραγασάκης και Σιακαντάρης προτείνουν συνασπισμό κομμάτων με ΕΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

mazonakis_parios
LIFESTYLE

Πάριος για Μαζωνάκη: «Αυτό ήταν το τραγούδι της ζωής σου» (Video)

Elif Erlap
ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Ιστορική πρωτιά της Αριστεράς – Η Έλιφ Εράλπ, ο «Μαμντάνι» και η μάχη για την Κόκκινη Δημαρχία

xeiloudaki_mitera
LIFESTYLE

Χειλουδάκη για Μαζωνάκη: «Κάθε φορά που ερχόταν στη Σητεία μου άφηνε κρυφά στο τροχόσπιτο ένα φάκελο με χρήματα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 21.09.2026 10:52
xeilakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το τραπέζι Τσίπρα-Χειλάκη στο «Θαλασσινόν» 

MITSOTAKIS_PIERRAKAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση αγωνιά για τον ενεργειακό χειμώνα και οι γαλάζιοι βουλευτές για τις επιπτώσεις στους ψηφοφόρους της

chatzipanagiotis-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης για το έμφραγμα: «Καταλαβαίνεις ότι από τη μια στιγμή στην άλλη, μπορεί να γίνεις παρελθόν» (Video)

1 / 3