Ραντεβού Τραμπ-Μακρόν σήμερα στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν τη Δευτέρα (21/09) στη Νέα Υόρκη, όπου αμφότεροι οι ηγέτες συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση από τον Λευκό Οίκο, η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 17:35 τοπική ώρα (00:35 ώρα Ελλάδας), βάσει του προγράμματος του Τραμπ που δημοσιεύτηκε το βράδυ της Κυριακής.

Ο Μακρόν θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη από το Σεν Πιέρ και Μικελόν, ένα μικρό γαλλικό έδαφος στα ανοιχτά των ακτών του Ατλαντικού στον Καναδά, όπου συναντήθηκε με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ.

Ο Γάλλος πρόεδρος σχεδιάζει επίσης να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και άλλους ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής.

Από την πλευρά του ο Τραμπ, αναμένεται να έχει νωρίτερα συνάντηση με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι, ο οποίος ανήκει στην αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος κι εναντιώνεται στις πολιτικές του.

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