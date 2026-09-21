Η Σταματίνα Τσιμτσιλή επέστρεψε με το Happy Day για 14η σεζόν – «Εδώ θα γυρνάμε, εδώ θα είμαστε» (Video)

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Πρεμιέρα για 14η σεζόν στον Alpha έκανε σήμερα, το Happy Day, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να κόβει την «κορδέλα» για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Η παρουσιάστρια είπε χαμογελαστή την πρώτη καλημέρα της σεζόν στους τηλεθεατές, ενώ παρουσίασε την παρέα της στην εκπομπή, που παραμένει σταθερή τα τελευταία χρόνια.

«Εδώ θα γυρνάμε, εδώ θα είμαστε. Μια γλυκιά καλημέρα σε όλους. Θα προσπαθούμε να είμαστε εδώ και να σας κρατάμε συντροφιά. Περνάνε τα χρόνια αλλά το απολαμβάνουμε κάθε μέρα» είπε, μπαίνοντας στο πλατό, φορώντας ένα εντυπωσιακό, λευκό, δαντελωτό φόρεμα.

«Μακάρι να μας ευλογήσει ο Θεός να μας θέλετε ως πρωινή σας παρέα και να φτάσουμε στην κατάσταση που μας είδατε πριν» πρόσθεσε η οικοδέσποινα, αναφερόμενη σε ένα χιουμοριστικό βίντεο που προβλήθηκε στην αρχή και έδειχνε όλους τους συντελεστές σε προχωρημένη ηλικία με τη χρήση ΑΙ.

Αμέσως μετά, Δημήτρης Παπανώτας, Τίνα Μεσσαροπούλου, Κώστας Φραγκολιάς, Όλγα Λαφαζάνη και Λευτέρης Μητσόπουλος έκαναν τη δική τους είσοδο και προσέφεραν λουλούδια για καλή αρχή στην Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Σημειώνεται ότι στο πλευρό της παρουσιάστριας ήταν και η μητέρα της η οποία παρακολούθησε την έναρξη της εκπομπής από τα παρασκήνια.

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