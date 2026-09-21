Μαρίνα Σταυράκη για Γιώργο Πατούλη μετά το «πού να κατέβεις βρε κακομοίρη»: Ήταν ένα πολιτικό σχόλιο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μαρίνα Σταυράκη και Γιώργος Πατούλης βρέθηκαν στο επίκεντρο προ ημερών, όταν η εκπαιδευτικός σχολίασε ειρωνικά την πρόθεση του πρώην συζύγου της, να ερπιστρέψει στον πολιτικό στίβο. Σε νέες δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και μεταδόθηκαν το πρωί της Δευτέρας στην τηλεόραση του Alpha, τόνισε ότι δεν έχει μετανιώσει για το σχόλιο που έκανε.

Όπως είπε η Μαρίνα Σταυράκη, δεν μετανιώνει ποτέ για τα όσα πράττει στη ζωή της. Ο Γιώργος Πατούλης είχε απαντήσει στο σχόλιο «πού να κατέβεις βρε κακομοίρη», με την εκπαιδευτικό να σχολιάζει στη νέα συνέντευξή της: «Δεν με αφορά, μην κουράζεσαι. Έκανα το σχόλιό μου. Φυσικά, δεν με χάκαραν και φυσικά δεν μετανιώνω».

«Ποτέ δε μετανιώνω γι’ αυτό που επιλέγω να πράξω. Ήταν ένα πολιτικό σχόλιο και νομίζω ότι πέρασε κάποιο μήνυμα και όσοι κατάλαβαν κατάλαβαν» είπε χαρακτηριστικά η Μαρίνα Σταυράκη. Τόνισε πως εξέφρασε αυθόρμητα την άποψή της για την πολιτική πορεία του πρώην συζύγου της.

Υπενθυμίζεται πως όλα είχαν ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου. Ο Γιώργος Πατούλης δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφερόμενος στα μελλοντικά πολιτικά του σχέδια και σε σενάρια επιστροφής του στον πολιτικό στίβο, με την πρώην σύζυγό του, να αφήνει ένα ιδιαίτερα αιχμηρό και ειρωνικό σχόλιο.

Μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή, ο Γιώργος Πατούλης επέλεξε να κρατήσει αποστάσεις.

Δήλωσε ότι με την πρώην σύζυγό του «δεν έχει καμία σχέση» και συμπλήρωσε πως τα λόγια και οι πράξεις χαρακτηρίζουν τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, τονίζοντας ότι ο ίδιος είναι επικεντρωμένος στα καθήκοντά του ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Διαβάστε επίσης

Στην Ευρώπη ποντάρει ο Μητσοτάκης για τον ΕΦΚ

Δραγασάκης και Σιακαντάρης προτείνουν συνασπισμό κομμάτων με ΕΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Ανακοινώνεται αύριο από την ΕΛΑΣ η Ρόζα Βρεττού