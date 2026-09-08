Σταυράκη εναντίον Πατούλη: «Πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;»

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Παραπάνω από τεταμένες φαίνεται ότι είναι οι σχέσεις της Μαρίνας Σταυράκη με τον πρώην σύζυγο της Γιώργο Πατούλη.
Ο Γιώργος Πατούλης ανέβασε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαψεύσει τις φήμες που τον θέλουν υποψήφιο στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Η Μαρίνα Σταυράκη δεν συγκρατήθηκε και έγραψε στα σχόλια «πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;».
Ο Γιώργος Πατούλης και η Μαρίνα Σταυράκη χώρισαν το 2021 μετά από γάμο 35 χρόνων. Το 2024 ο Γιώργος Πατούλης παντρεύτηκε την πρώην συνεργάτιδα του στην Περιφέρεια Αττικής Νάνσυ Κοιλού, με την οποία έχει αποκτήσει έναν γιο. Η Μαρίνα Σταυράκη διατηρεί πλέον σχέση με τον Τούρκο επιχειρηματία Μπουλέντ Οζκάν.
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