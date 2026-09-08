search
ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 22:36
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.09.2026 20:33

Σταυράκη εναντίον Πατούλη: «Πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;»

08.09.2026 20:33
stavraki-patoulis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Παραπάνω από τεταμένες φαίνεται ότι είναι οι σχέσεις της Μαρίνας Σταυράκη με τον πρώην σύζυγο της Γιώργο Πατούλη.

Ο Γιώργος Πατούλης ανέβασε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαψεύσει τις φήμες που τον θέλουν υποψήφιο στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.  Η Μαρίνα Σταυράκη δεν συγκρατήθηκε και έγραψε στα σχόλια «πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;».

Ο Γιώργος Πατούλης και η Μαρίνα Σταυράκη χώρισαν το 2021 μετά από γάμο 35 χρόνων. Το 2024 ο Γιώργος Πατούλης παντρεύτηκε την πρώην συνεργάτιδα του στην Περιφέρεια Αττικής Νάνσυ Κοιλού, με την οποία έχει αποκτήσει έναν γιο. Η Μαρίνα Σταυράκη διατηρεί πλέον σχέση με τον Τούρκο επιχειρηματία Μπουλέντ Οζκάν.

Διαβάστε επίσης

Θλίψη για τον θάνατο της 22χρονης Λουτσία Σίσιτς, Μις Αυστρίας 2024

Συγκινημένος ο Τζορτζ Κλούνεϊ μιλά για τον θάνατο της αδελφής του: «Ήμουν μαζί της, όταν έφυγε από τη ζωή, της κρατούσα το χέρι»

Δανάη Μπάρκα: «Η γελοιότητα έχει και όρια, θα κινηθώ νομικά» – Τα ψευδή δημοσιεύματα που την εξόργισαν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
AIRPORT_PLANES_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στα βρετανικά αεροδρόμια: Τουλάχιστον 600 πτήσεις ακυρώθηκαν μετά από πρόβλημα του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

mina_karamitrou_new
MEDIA

Μίνα Καραμήτρου: Αποκάλυψε γιατί έφυγε από το Open – «Δεν μπορώ να το προσπεράσω»

askisi-new
ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Φυσιοθεραπείας: «8 Σεπτεμβρίου, 8 λεπτά κίνηση. Ξεκίνησε σήμερα!»

aek-123
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ 1-0 με «οβίδα» Μαρίν – Στην πρεμιέρα της Ένωσης στη League Phase του Champions League

kke
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τα κοπάδια αποδεκατίστηκαν, όχι η κυβερνητική γελοιότητα»: Bίντεο του ΚΚΕ για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PHANTOM F 4
ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Η επιστολή του πατέρα του επισμηναγού στο ΓΕΑ - Τα επτά σενάρια για την πτώση του Phantom

danai-barka-new
LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: «Η γελοιότητα έχει και όρια, θα κινηθώ νομικά» - Τα ψευδή δημοσιεύματα που την εξόργισαν

elas_1506_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έφυγε στέλεχος από την ΕΛΑΣ λόγω 13ης σύνταξης και μισθού

alex veroia
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς η δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου ανοίγει και πάλι την υπόθεση του μικρού Άλεξ στη Βέροια

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 22:36
AIRPORT_PLANES_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στα βρετανικά αεροδρόμια: Τουλάχιστον 600 πτήσεις ακυρώθηκαν μετά από πρόβλημα του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

mina_karamitrou_new
MEDIA

Μίνα Καραμήτρου: Αποκάλυψε γιατί έφυγε από το Open – «Δεν μπορώ να το προσπεράσω»

askisi-new
ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Φυσιοθεραπείας: «8 Σεπτεμβρίου, 8 λεπτά κίνηση. Ξεκίνησε σήμερα!»

1 / 3