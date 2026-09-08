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08.09.2026 20:53

O Αντώνης Ρέμος για τη γκρίνια για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη συναυλία της Θεσσαλονίκης: «Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα είναι ένα κλίμα διχόνοιας»

08.09.2026 20:53
remos synavlia thessaloniki – new

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«Για μένα θα είναι η ωραιότερη βραδιά της καριέρας μου αλλά πιστεύω πως θα είναι μία από τις ωραιότερες βραδιές για το κοινό όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη ή την Ελλάδα αλλά στην Ευρώπη. Θέλω να βγει ένα μήνυμα: να σταματήσουμε να ψάχνουμε τι μας χωρίζει αλλά να βρούμε αυτό που μας ενώνει» δήλωσε ο Αντώνης Ρέμος στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο καφέ του Βασιλικού Θεάτρου στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την επετειακή συναυλία για την καλλιτεχνική του πορεία των 30 ετών που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Παραλία.

Με αφορμή τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν με το στήσιμο της τεράστιας σκηνής μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλέξανδρου ο κ.Ρέμος πρόσθεσε πως «το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να δημιουργήσω είναι ένα κλίμα διχόνοιας». «Ήθελα να έρθω στην πόλη με πλατύ χαμόγελο και μεγάλη ανυπομονησία. Ωστόσο ήρθα και με λίγο σφιγμένη την καρδιά γιατί στεναχωριέμαι να νιώθω ότι υπάρχουν απόψεις χωρίς να δουν τι έχουμε ετοιμάσει» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Είμαι από τη Θεσσαλονίκη και είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι Μακεδόνας».

Ερωτηθείς για τις σχέσεις του με τον δήμο Θεσσαλονίκης και τον δήμαρχο, Στέλιο Αγγελούδη, έπειτα από την άδεια που δόθηκε για τη συναυλία και τις αντιδράσεις, ο Αντώνης Ρέμος απάντησε: «Δεν έχουν ψυχρανθεί οι σχέσεις μας. Εκτιμώ τον δήμαρχο και τους συνεργάτες του. Ίσως να υπήρξε μια βεβιασμένη αντίδραση αλλά όλο αυτό μας πεισμώνει περισσότερο ώστε να επιδείξουμε πως ο δήμος Θεσσαλονίκης θα είναι έτοιμος να διοργανώνει μεγάλα events σε όλο τον κόσμο. Για να έρθει ένα παγκόσμιο όνομα θα πρέπει πρώτα να δει ότι είναι μια πόλη ζωντανή και μπορεί να στηρίξει εκδηλώσεις μεγάλου μεγέθους».

Η έκπληξη με τον Ροναλντίνιο που θα χορέψει Ζορμπά

Μαζί με τον Αντώνη Ρέμο στη σκηνή το ερχόμενο Σάββατο θα βρεθούν η Μαντώ, η Καίτη Γαρμπή, ο Γιώργος Θεοφάνους, οι Gipsy Kings, ο Snap, ο Mr President, ο Κώστας Χατζής, ο Μάνος Πυροβολάκης, ο Ζέλικο Γιουκσίμοβιτς, η Δέσποινα Βανδή, αλλά και ο Ροναλντίνιο, ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές του κόσμου, ο οποίος θα τραγουδήσει και θα παίξει κρουστά. «Τι άλλο θέλετε να φέρω;», είπε χαριτολογώντας ο καλλιτέχνης.

Ο Ροναλντίνιο θα επισκεφτεί για πρώτη φορά στη ζωή του τη Θεσσαλονίκη με τον κ.Ρέμο να τονίζει πως «θα απολαύσει κάθε στιγμή που θα βρίσκεται μπροστά στον κόσμο και στην πόλη» και αποκάλυψε πως μαζί θα τραγουδήσουν, θα παίξουν κρουστά και θα χορέψουν Ζορμπά. Στον ουρανό της πόλης θα πραγματοποιηθεί ένα σόου πυροτεχνημάτων, ενώ 1.200 drones θα δώσουν δικό τους στίγμα. Στην πόλη θα στηθούν δέκα γιγαντοοθόνες και τριάντα κάμερες για να παρακολουθεί ο κόσμος τη συναυλία και να συμμετέχει από διάφορα σημεία. Για τα άτομα με αναπηρία θα υπάρχει ειδική μέριμνα για προσβασιμότητα, ενώ τη συναυλία θα παρουσιάσει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Για τις ανάγκες της προετοιμασίας εργάζονται 1000 άτομα, ενώ άλλοι 1000 θα είναι οι μουσικοί και οι perfomers.

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