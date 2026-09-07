Apon: Ακύρωσε τις συναυλίες του σε Ηράκλειο και Χανιά – «Είναι πάνω από τις δυνάμεις μου»

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Την ακύρωση των δύο προγραμματισμένων συναυλιών του στην Κρήτη ανακοίνωσε ο Apon καθώς τις τελευταίες ημέρες ταλαιπωρείται από πυρετό και έντονο βήχα.

Ο τραγουδοποιός επρόκειτο να εμφανιστεί σήμερα, Δευτέρα (7/9) στο Ηράκλειο και την Τετάρτη (9/9) στα Χανιά, στο πλαίσιο του «Ηχογένεια tour», ωστόσο, όπως γνωστοποίησε στα social media ότι η κατάσταση της υγείας του δεν θα του επιτρέψει να ανεβεί στη σκηνή.

«Παιδιά καλησπέρα σε όλους! Ήθελα να σας πω ότι δυστυχώς οι συναυλίες μας στην Κρήτη (Ηράκλειο – Χανιά) ακυρώνονται. Τις τελευταίες μέρες ταλαιπωρούμαι από πυρετό και έντονο συνάχι. Το έχω παλέψει πολύ αλλά είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Σε κάθε συναυλία έχω μάθει να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό και αυτή τη στιγμή είναι μου είναι αδύνατο. Έχω ξενερώσει πάρα πολύ γιατί ανυπομονούσα να σας δω αλλά ειλικρινά τις τελευταίες μέρες ταλαιπωρούμαι πολύ. Σας ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση και ευχαριστώ εκ των προτέρων για την κατανόηση. Την αγάπη μου σε όλους» έγραψε στο Instagram.

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