search
ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 08:33
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.09.2026 08:15

Apon: Ακύρωσε τις συναυλίες του σε Ηράκλειο και Χανιά – «Είναι πάνω από τις δυνάμεις μου»

07.09.2026 08:15
apon-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την ακύρωση των δύο προγραμματισμένων συναυλιών του στην Κρήτη ανακοίνωσε ο Apon καθώς τις τελευταίες ημέρες ταλαιπωρείται από πυρετό και έντονο βήχα.

Ο τραγουδοποιός επρόκειτο να εμφανιστεί σήμερα, Δευτέρα (7/9) στο Ηράκλειο και την Τετάρτη (9/9) στα Χανιά, στο πλαίσιο του «Ηχογένεια tour», ωστόσο, όπως γνωστοποίησε στα social media ότι η κατάσταση της υγείας του δεν θα του επιτρέψει να ανεβεί στη σκηνή.

«Παιδιά καλησπέρα σε όλους! Ήθελα να σας πω ότι δυστυχώς οι συναυλίες μας στην Κρήτη (Ηράκλειο – Χανιά) ακυρώνονται. Τις τελευταίες μέρες ταλαιπωρούμαι από πυρετό και έντονο συνάχι. Το έχω παλέψει πολύ αλλά είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Σε κάθε συναυλία έχω μάθει να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό και αυτή τη στιγμή είναι μου είναι αδύνατο. Έχω ξενερώσει πάρα πολύ γιατί ανυπομονούσα να σας δω αλλά ειλικρινά τις τελευταίες μέρες ταλαιπωρούμαι πολύ. Σας ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση και ευχαριστώ εκ των προτέρων για την κατανόηση. Την αγάπη μου σε όλους» έγραψε στο Instagram.

Διαβάστε επίσης:

Κωνσταντίνος Αργυρός: Τραγουδά για πρώτη φορά στο Παρίσι – «Ήταν ανέκαθεν το όνειρό μου»

Η Νάταλι Πόρτμαν έγινε μητέρα για τρίτη φορά

Μαρία Αναστασοπούλου για Δημήτρη Πανόπουλο: «Γελάμε όλοι μαζί στην παρέα με όλα αυτά που έχουν γραφτεί»



google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
BOX_NOW_NEW
BUSINESS

BOX NOW: Ρεκόρ πωλήσεων, θετικό EBITDA και επενδύσεις 10 εκατ. για την επόμενη ημέρα

ippokrateio-nosokomeio-thessalonikis
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 13χρονη έπεσε από μεγάλο ύψος – Νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα στο «Ιπποκράτειο»

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου – Ποιοι δικαιούχοι πάνε στα ATM

bolivia3
ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις σε στρατιωτική εγκατάσταση στη Βολιβία: Στους έξι οι νεκροί, 11 αγνοούμενοι

mebgal
BUSINESS

ΜΕΒΓΑΛ: Επένδυση 160 εκατ. ευρώ, νέο εργοστάσιο και εξαγωγές πάνω από το μισό τζίρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
marinakis el kaabi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελ Καμπί: Η επέμβαση, η στήριξη Μαρινάκη και το μήνυμα «θα γυρίσω δυνατότερος»

kairos thalassa 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία κάτω από 30 °C - Πρόγνωση Αρναούτογλου

tsipras-marda
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τσίπρας στο Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ μαζί με την σύζυγο του Πέλκα, Κυβέλη Μάρδα

mareva_mitsotaki_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στην Αγορά Μοδιάνο η Μαρέβα Γκραμπόβσκι-Μητσοτάκη: «Σύμβολο αναγέννησης και αρχιτεκτονικής ψυχής»

manesis_giamali
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Με το… δεξί ο Νίκος Μάνεσης στην πρώτη εκπομπή της σεζόν - Μάχη και το μεσημέρι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 08:32
BOX_NOW_NEW
BUSINESS

BOX NOW: Ρεκόρ πωλήσεων, θετικό EBITDA και επενδύσεις 10 εκατ. για την επόμενη ημέρα

ippokrateio-nosokomeio-thessalonikis
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 13χρονη έπεσε από μεγάλο ύψος – Νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα στο «Ιπποκράτειο»

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου – Ποιοι δικαιούχοι πάνε στα ATM

1 / 3