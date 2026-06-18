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18.06.2026 11:15

Apon: Aνακοίνωσε από τη σκηνή των Mad VMA ότι θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά (Video)

18.06.2026 11:15
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Πατέρας για πρώτη φορά ανακοίνωσε ότι θα γίνει ο Apon από τη σκηνή των Mad VMA 2026. Ο τραγουδιστής βρέθηκε στην απονομή των μουσικών βραβείων, κερδίζοντας στις κατηγορίες «Καλύτερη μπαλάντα» και «Καλλιτέχνης ποπ».

Αφού ευχαρίστησε τον κόσμο και τη δισκογραφική του εταιρεία, ανεβαίνοντας στη σκηνή για να παραλάβει το πρώτο του βραβείο, αποκάλυψε ότι πρόκειται να γίνει πατέρας για πρώτη φορά, καθώς η σύντροφός του, με την οποία διατηρεί σχέση τα τελευταία τρία χρόνια, είναι έγκυος.

«Το μεγαλύτερο ευχαριστώ θέλω να το πω στη γυναίκα μου, που σε λίγους μήνες θα με κάνει για πρώτη φορά πατέρα, αυτό είναι για εσένα, σε αγαπώ πολύ» είπε χαρακτηριστικά.

«Η μεγαλύτερή μου σχέση είναι αυτή που έχω τώρα. Μετράει τρία χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι νομίζουμε ότι όλα είναι όπως στις ταινίες. Ο έρωτας έχει παίξει τεράστιο ρόλο στη ζωή μου, είναι παραίσθηση, μία ουτοπία. Πιο πολύ ζεις αυτό που φαντάζεσαι παρά αυτό που βιώνεις» είχε δηλώσει, πρόσφατα, σε συνέντευξή του στην εκπομπή The 2Night Show.

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