Γιώργος Λιάγκας: Με μαύρα γυαλιά ηλίου στην εκπομπή (Vιdeo)

Μαύρα γυαλιά ηλίου ζήτησε να φορέσει σήμερα (18/6) ο Γιώργος Λιάγκας στον τηλεοπτικό αέρα, με τον παρουσιαστή να εξηγεί ότι ο υπερβολικός φωτισμός στο πλατό τού προκάλεσε έντονη δυσφορία.

Καθώς δεν μπορούσε να δει -όπως είπε- ζήτησε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, με τους συνεργάτες του να σχολιάζουν με χιούμορ το γεγονός.

Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε περίπου μία ώρα αργότερα, με τον Γιώργο Λιάγκα να συνεχίζει την εκπομπή κοιτώντας τους τηλεθεατές στα μάτια…

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