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03.08.2026 17:01

ΕΕΤ: Τα μέτρα στήριξης οικογενειών των θυμάτων, πυρόπληκτων επιχειρήσεων και ιδιωτών

03.08.2026 17:01
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Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακοινώνει ότι τέσσερις τράπεζες-μέλη της ΕΕΤ και συγκεκριμένα η Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αναλαμβάνουν τις παρακάτω πρωτοβουλίες:

1. Θα προβούν στην έναντι αυτών των 4 τραπεζών διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων (στεγαστικά, καταναλωτικά, πιστωτικές κάρτες) των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών, και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους, κατά την εκτέλεση του δημόσιου καθήκοντος τους στο Γύθειο στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα.

2. Θα καταβάλουν άμεσα, ισομερώς, το ποσόν των 50.000 ευρώ σε καθεμία οικογένεια των 5 θυμάτων από τις πυρκαγιές σε Ρέθυμνο και Γύθειο, και το δυστύχημα στην Ψάθα. Για την υλοποίηση των δύο αυτών μέτρων οι παραπάνω τράπεζες ορίζουν ως εντολοδόχο τους την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, και συγκεκριμένα την acting Γενική Διευθύντρια Χαρούλα Απαλαγάκη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας [email protected], [email protected], με την οποία καλούνται να επικοινωνήσουν οι οικογένειες των θυμάτων.

3. Περαιτέρω όλες οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ ανακοινώνουν ότι για ιδιώτες και επιχειρήσεις, που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές αναστέλλεται η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών τους υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα. Αντίστοιχη εξάμηνη αναστολή θα ισχύσει και για την αναγκαστική είσπραξη απαιτήσεων. Τα μέτρα αυτά στήριξης θα αφορούν δανειολήπτες που εμπίπτουν στην περίμετρο πυρόπληκτων περιοχών, που θα ορίσει η κυβέρνηση. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην τράπεζα συνεργασίας τους.

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Στον ανακριτή την Τρίτη ο δήμαρχος Στυλίδας και ο τεχνικός υπεύθυνος κατασκευαστικής για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βοιωτία

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ΔΕΥΤΕΡΑ 03.08.2026 18:36
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