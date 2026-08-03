Σύγκρουση ελικοπτέρων: «Θα σας κυνηγάω και από τον τάφο», ξεσπά ο πατέρας του Έλληνα συντονιστή – Τα τρία σενάρια που εξετάζονται

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Αναπάντητα ερωτήματα υπάρχουν γύρω από τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, που στοίχισε τις ζωές του Έλληνα συντονιστή και του Δανού πιλότου, που επέβαιναν στο ένα ελικόπτερο.
Εξοργισμένος είναι πατέρας του Έλληνα συντονιστή για τον άδικο χαμό του παιδιού του. «Σήμερα έχασα τον γιο μου σε ένα από τα ελικόπτερα. Δεν γύρισε σπίτι. Θα σας παω γ@@@@@ μέχρι να κλείσω τα μάτια μου. Θα σας κυνηγάω και από το τάφο μου», έγραψε χαρακτηριστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η σύγκρουση σημειώθηκε την Κυριακή (2/8) λίγο μετά τις 16.00. Στο βίντεο από τη σύγκρουση φαίνονται τα ελικόπτερα να πλησιάζουν, χτυπούν στα πλάγια, ξεσπά φωτιά και αρχίζουν να χάνουν ύψος.
Ο Βρετανός χειριστής του άλλου ελικοπτέρου μαζί με τον Έλληνα συντονιστή κατάφεραν να προσγειωθούν με ασφάλεια και εγκατέλειψαν το ελικόπτερο λίγα λεπτά πριν πάρει φωτιά.
Την υπόθεση ανέλαβε το ελληνικό FBI. Εξετάζοντα τα εξής σενάρια:
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