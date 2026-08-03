Σύγκρουση ελικοπτέρων: «Θα σας κυνηγάω και από τον τάφο», ξεσπά ο πατέρας του Έλληνα συντονιστή – Τα τρία σενάρια που εξετάζονται

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Αναπάντητα ερωτήματα υπάρχουν γύρω από τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, που στοίχισε τις ζωές του Έλληνα συντονιστή και του Δανού πιλότου, που επέβαιναν στο ένα ελικόπτερο.

Εξοργισμένος είναι πατέρας του Έλληνα συντονιστή για τον άδικο χαμό του παιδιού του. «Σήμερα έχασα τον γιο μου σε ένα από τα ελικόπτερα. Δεν γύρισε σπίτι. Θα σας παω γ@@@@@ μέχρι να κλείσω τα μάτια μου. Θα σας κυνηγάω και από το τάφο μου», έγραψε χαρακτηριστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η σύγκρουση σημειώθηκε την Κυριακή (2/8) λίγο μετά τις 16.00. Στο βίντεο από τη σύγκρουση φαίνονται τα ελικόπτερα να πλησιάζουν, χτυπούν στα πλάγια, ξεσπά φωτιά και αρχίζουν να χάνουν ύψος.

Ο Βρετανός χειριστής του άλλου ελικοπτέρου μαζί με τον Έλληνα συντονιστή κατάφεραν να προσγειωθούν με ασφάλεια και εγκατέλειψαν το ελικόπτερο λίγα λεπτά πριν πάρει φωτιά.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Την υπόθεση ανέλαβε το ελληνικό FBI. Εξετάζοντα τα εξής σενάρια:

Ανθρώπινο λάθος: Είναι ένα από τα βασικά ενδεχόμενα που διερευνώνται. Οι ερευνητές εξετάζουν αν υπήρξε λανθασμένη εκτίμηση αποστάσεων ή πρόβλημα στον συντονισμό μεταξύ των δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Iσχυροί ανοδικοί άνεμοι: Οι επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης πραγματοποιούνται σε ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, με πυκνό καπνό, υψηλές θερμοκρασίες, θερμικά ανοδικά ρεύματα και περιορισμένη ορατότητα, στοιχεία που δυσκολεύουν σημαντικά τους χειρισμούς των πληρωμάτων.

Aυξημένη εναέρια κίνηση: Σε μεγάλα πύρινα μέτωπα επιχειρούν ταυτόχρονα πολλά εναέρια μέσα, γεγονός που απαιτεί αυστηρό συντονισμό και πλήρη τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας.

Mηχανική βλάβη: Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο τεχνικού προβλήματος σε κάποιο από τα δύο ελικόπτερα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να το επιβεβαιώνουν. Η απάντηση αναμένεται να δοθεί από την ανάλυση των συντριμμιών και τον έλεγχο του ιστορικού συντήρησης των αεροσκαφώ.

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