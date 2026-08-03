Στην εξόδιο ακολουθία του Ι. Βαρβιτσιώτη την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο στις 12.00 θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, στη Μητρόπολη Αθηνών.
Υπενθυμίζεται πως σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον εκλιπόντα ως έναν πολιτικό που «σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της Μεταπολίτευσης», ενώ με την απώλειά του άφησε πίσω του «μια σπάνια παρακαταθήκη πολιτικού πολιτισμού».
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