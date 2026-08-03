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03.08.2026 15:32

Το αντίο της ΕΛΑΣ στον Λάκη Χαλκιά: «Περνά στην αθανασία της μουσικής ιστορίας»

03.08.2026 15:32
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Τον ερμηνευτή Λάκη Χαλκία που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (2/8) σε ηλικία 82 ετών αποχαιρετά η ΕΛΑΣ, τονίζοντας ότι περνά στην «αθανασία της μουσικής ιστορίας».

«Με θλίψη και σεβασμό ο τομέας πολιτισμού τής Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αποχαιρετά τον σπουδαίο Λάκη Χαλκιά», σημειώνει χαρακτηριστικά. 

Η ΕΛΑΣ τονίζει ότι ο Λάκης Χαλκίας ήταν «στιβαρός ερμηνευτής της παράδοσής μας και όχι μόνο, συνέχισε τη μεγάλη μουσική ιστορία της οικογένειας των Χαλκιάδων. Υπήρξε πολύπλευρη μουσική προσωπικότητα που πάντρεψε το δημοτικό, το ρεμπέτικο και το έντεχνο λαϊκό τραγούδι, αφήνοντάς μας ανεξίτηλο πολιτιστικό στίγμα, μέσα από το έργο του.

Κλείνοντας υπενθυμίζει ότι υπήρξε πάντα στο πλευρό του λαού. «Σεμνός και ευαίσθητος άνθρωπος στάθηκε πάντα στη σωστή πλευρά τής Ιστορίας στο πλάι των αγώνων τού λαού μας, μέσα από την ένταξη του στο ΚΚΕ. Καλό του ταξίδι στην Αθανασία τής μουσικής μας ιστορίας

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