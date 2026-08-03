Το αντίο της ΕΛΑΣ στον Λάκη Χαλκιά: «Περνά στην αθανασία της μουσικής ιστορίας»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τον ερμηνευτή Λάκη Χαλκία που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (2/8) σε ηλικία 82 ετών αποχαιρετά η ΕΛΑΣ, τονίζοντας ότι περνά στην «αθανασία της μουσικής ιστορίας».

«Με θλίψη και σεβασμό ο τομέας πολιτισμού τής Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αποχαιρετά τον σπουδαίο Λάκη Χαλκιά», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η ΕΛΑΣ τονίζει ότι ο Λάκης Χαλκίας ήταν «στιβαρός ερμηνευτής της παράδοσής μας και όχι μόνο, συνέχισε τη μεγάλη μουσική ιστορία της οικογένειας των Χαλκιάδων. Υπήρξε πολύπλευρη μουσική προσωπικότητα που πάντρεψε το δημοτικό, το ρεμπέτικο και το έντεχνο λαϊκό τραγούδι, αφήνοντάς μας ανεξίτηλο πολιτιστικό στίγμα, μέσα από το έργο του.

Κλείνοντας υπενθυμίζει ότι υπήρξε πάντα στο πλευρό του λαού. «Σεμνός και ευαίσθητος άνθρωπος στάθηκε πάντα στη σωστή πλευρά τής Ιστορίας στο πλάι των αγώνων τού λαού μας, μέσα από την ένταξη του στο ΚΚΕ. Καλό του ταξίδι στην Αθανασία τής μουσικής μας ιστορίας!»

Διαβάστε επίσης

Τσίπρας για φωτιές: Όπου και να σταθούμε αυτές τις μέρες η Ελλάδα μας πληγώνει – Στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες όσων έπεσαν στη μάχη

Μια καθυστερημένη διάψευση: Γιατί Διαμαντοπούλου και Γεραπετρίτης «ξύπνησαν» μετά το πρωτοσέλιδο της Εστίας – Ο Χριστοδουλάκης και η απάντηση της εφημερίδας

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: Και δεύτερο ιδρυτικό στέλεχος υπέρ Αυγερινού, αποκαθηλώνει Καρυστιανού και Γρατσία