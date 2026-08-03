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03.08.2026 13:11

Τσίπρας για φωτιές: Όπου και να σταθούμε αυτές τις μέρες η Ελλάδα μας πληγώνει – Στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες όσων έπεσαν στη μάχη

03.08.2026 13:11
tsipras

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«Δεν είναι ώρα για απόδοση ευθυνών αλλά ούτε και για δικαιολογίες» αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο συλλυπητήριο μήνυμά του μετά την χθεσινή σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, που είχε ως αποτέλεσμα την τραγική απώλεια του Δανού πιλότου και του έλληνα μεταφραστή. Απώλειες που ήρθαν να προστεθούν σε εκείνες των τριών πυροσβεστών σε Ρέθυμνο και Γύθειο.

«Είναι η ώρα της περισυλλογής και της περίσκεψης από όλους μας» συνεχίζει στο μήνυμά του ο Αλέξης Τσίπρας, και «ώρα που το πένθος για όσους έδωσαν τη ζωή τους στην αναμέτρηση με τις φλόγες γίνεται και δικό μας πένθος». Είναι ώρα, προσθέτει «που στεκόμαστε κοντά στις οικογένειες των τεσσάρων Ελλήνων και του Δανού πιλότου, που έπεσαν στη δύσκολη μάχη. Κοντά στους πυροσβέστες και τους πολίτες που συνεχίζουν τη μάχη για λογαριασμό όλων μας».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

«Όπου και να σταθούμε αυτές τις μέρες η Ελλάδα μας πληγώνει. 

Οι φωτιές καταστρέφουν δάση, ανθρώπινες ζωές, σπίτια, υποδομές. 

Μια τραγωδία ανθρώπινη, περιβαλλοντική, εθνική, είναι σε εξέλιξη. 

Και δεν πρέπει να δεχτούμε ότι αυτή η τραγωδία είναι η δραματική απάντηση στην κλιματική κρίση, τα φυσικά φαινόμενα, τις δυσκολίες που προκαλούν. 

Αλλά η δραματική ερώτηση. 

Τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε, τι θα πρέπει να αλλάξουμε, για να μη ζούμε κάθε χρόνο την επανάληψή της.

Ωστόσο τώρα δεν είναι η ώρα για την απόδοση των ευθυνών, αλλά ούτε και για δικαιολογίες.

Είναι η ώρα της περισυλλογής και της περίσκεψης από όλους μας.

Είναι ώρα που το πένθος για όσους έδωσαν τη ζωή τους στην αναμέτρηση με τις φλόγες γίνεται και δικό μας πένθος.  

Ώρα που στεκόμαστε κοντά στις οικογένειες των τεσσάρων Ελλήνων και του Δανού πιλότου, που έπεσαν στη δύσκολη μάχη. 

Κοντά στους πυροσβέστες και τους πολίτες που συνεχίζουν τη μάχη για λογαριασμό όλων μας».

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