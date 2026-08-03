Κατσαφάδος για πυρόπληκτους: Επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ και αποζημίωση στο 100% για σπίτια που κάηκαν (video)

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Για άμεση στήριξη όσων επλήγησαν από τις πυρκαγιές έκανε λόγο το πρωί της Δευτέρας (8/3) ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος.

Ο υφυπουργός, μιλώντας στο ΕΡΤnews, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο των δύο πιλότων των ελικοπτέρων στην Ψάθα, καθώς και των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους.

«Τιμούμε αυτούς τους πέντε ήρωες που έπεσαν στη μάχη απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η Πολιτεία βρίσκεται δίπλα στους πολίτες που μέσα σε λίγες ώρες είδαν τη ζωή τους να αλλάζει.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ως μια «άνιση μάχη» απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, ενώ τόνισε ότι η χώρα έχει προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών, με έμφαση στην πρόληψη, την επιχειρησιακή διαχείριση και την αποκατάσταση.

Αυτοψίες και άμεση αποκατάσταση στις πληγείσες περιοχές

Ο Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι ξεκινούν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η γρήγορη επιστροφή των πληγέντων στην κανονικότητα.

Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνισε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%, τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες.

Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιοτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και τα 6.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς.

Σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης, σημειώνοντας ότι με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στο τέλος Αυγούστου οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, να καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να παρακολουθούν την πορεία των διαδικασιών μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, ανέφερε ότι θα υπάρξει αντίστοιχο πλαίσιο στήριξης. Οι ζημιές στις κτιριακές υποδομές θα αντιμετωπιστούν όπως και στις κατοικίες, ενώ για εξοπλισμό και μηχανήματα προβλέπεται επιδότηση στο 70% της ζημιάς.

Παράλληλα, εξετάζονται μέτρα όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, ενώ αναμένεται η ανακοίνωση επιπλέον μέτρων μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, το απόγευμα.

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