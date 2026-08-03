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03.08.2026 10:22

Τάμτα: «Με κουράζει να με ρωτούν μετά από τόσα χρόνια για τη ζωή μου στη Γεωργία και το ξεκίνημά μου στην Ελλάδα»

03.08.2026 10:22
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Για την καλλιτεχνική της πορεία μίλησε η Τάμτα, επισημαίνοντας ότι της αρέσει να πειραματίζεται δημιουργικά, χωρίς να διστάζει να ακούει το ένστικτό της.

Σε συνέντευξή της στο ηλεκτρονικό περιοδικό Le Mile, η τραγουδίστρια τόνισε ότι αν κάτι την ενοχλεί ύστερα από τόσα χρόνια στο επάγγελμα είναι να δέχεται ερωτήσεις α[ό δημοσιογράφους σχετικά με τη ζωή της στη Γεωργία και τα πρώτα της χρόνια στην Ελλάδα.

«Ο πειραματισμός με διαμορφώνει. Αυτό που κάποιες φορές είναι παρεξηγήσιμο έχει να κάνει με το ότι πολύς κόσμος “διαβάζει” την εξέλιξη σαν αντίδραση -είναι σαν να ξύπνησα μια μέρα και αποφάσισα να επανεφεύρω τον εαυτό μου από το μηδέν. Κι όμως, ψαχνόμουν για χρόνια. Η διαφορά είναι πως τώρα η αλλαγή είναι ορατή. Επιτρέπω στα ένστικτα και στις αντιθέσεις μου όχι απλώς να υφίστανται, αλλά να ξεπηδούν στην επιφάνεια αφιλτράριστα» Η ταυτότητά μου παύει να υπάρχει, καταρρέει, όταν σταματώ να ακούω το ένστικτό μου και λειτουργώ όπως κάποιοι ενδεχομένως θα προσδοκούσαν. Το ένστικτό μου μού δίνει τη δυνατότητα να εκφράζω την τέχνη μου με αυθεντικό τρόπο, να είμαι ο εαυτός μου. Νομίζω ότι αυτή η αυθεντικότητα είναι που εκτιμά βαθιά το κοινό μου» είπε αρχικά.

«Στη σκηνή νιώθω ασφαλής, μπορώ να επικοινωνήσω πτυχές του εαυτού μου που δεν γίνεται πουθενά αλλού. Νιώθω ελεύθερη, αφιλτράριστη, ικανή να εγείρω κάθε συναίσθημα αβίαστα. Με κουράζει το ότι, έπειτα από τόσα χρόνια, οι δημοσιογράφοι με ρωτάνε για τη ζωή μου στη Γεωργία και για το ξεκίνημά μου στην Ελλάδα -είναι περιοριστικό. Το αντιλαμβάνομαι μεν, αλλά με ενδιαφέρει να επικοινωνήσω το πώς έχω αλλάξει και προς τα πού πηγαίνω» πρόσθεσε.

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