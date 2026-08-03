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03.08.2026 08:47

Ιωάννα Τούνη: «Να είσαι η πρώτη Ελληνίδα influencer και επιχειρηματίας και όλοι να σε θεωρούν άνεργη» (Video)

03.08.2026 08:47
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Σε ένα νέο trend που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές στο TikTok συμμετείχε η Ιωάννα Τούνη μέσω του οποίου απευθύνθηκε για ακόμα μια φορά σε όσους τη σχολιάζουν αρνητικά.

Συγκεκριμένα, το trend καλεί τους χρήστες να φανταστούν ένα υποθετικό ντοκιμαντέρ του Netflix αφιερωμένο στη ζωή τους, με τον καθένα να δίνει τη δική του εκδοχή.

Η influencer αξιοποίησε την εν λόγω τάση για να σχολιάσει -με χιουμοριστική διάθεση- την αρνητική κριτική που δέχεται συχνά σχετικά με την επαγγελματική της δραστηριότητα.

«Εγώ αν προετοιμαζόμουν για Netflix Documentary σχετικά με το πώς είναι να είσαι η 1η Ελληνίδα influencer και επιχειρηματίας αλλά όλοι να σε θεωρούν άνεργη» έγραψε στο βίντεο.

@j.touni @Netflix ΑΚΟΥΣ;;; 😅 Να σου πω εντωμεταξύ ότι φοράω νέα συλλογή @Bubblegun που κάνει drop 1/9 🩷 stay tuned! #netflixdocumentary #fyp #foryoupage #jtouni #viral ♬ original sound – Ioanna Touni

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Ιωάννα Τούνη προκαλεί αντιδράσεις και συχνά διχάζει τους τους followers με τις αναρτήσεις της.

Σε πρόσφατη ανάρτησή της στο TikTok -πάλι κάτω από την «ομπρέλα» του χιούμορ- η influencer χαρακτήριζε τον εαυτό της «κουκλάρα», «πετυχημένη» και «βασίλισσα του real estate».

@j.touni Δηλώνω ένοχη αξιότιμο δικαστήριο 😅👩🏼‍⚖️ #fyp #φοργιου #jtouni #βαιραλ #viral ♬ оригинальный звук – VALERIIA | UGC

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