Ιωάννα Τούνη: «Να είσαι η πρώτη Ελληνίδα influencer και επιχειρηματίας και όλοι να σε θεωρούν άνεργη» (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε ένα νέο trend που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές στο TikTok συμμετείχε η Ιωάννα Τούνη μέσω του οποίου απευθύνθηκε για ακόμα μια φορά σε όσους τη σχολιάζουν αρνητικά.

Συγκεκριμένα, το trend καλεί τους χρήστες να φανταστούν ένα υποθετικό ντοκιμαντέρ του Netflix αφιερωμένο στη ζωή τους, με τον καθένα να δίνει τη δική του εκδοχή.

Η influencer αξιοποίησε την εν λόγω τάση για να σχολιάσει -με χιουμοριστική διάθεση- την αρνητική κριτική που δέχεται συχνά σχετικά με την επαγγελματική της δραστηριότητα.

«Εγώ αν προετοιμαζόμουν για Netflix Documentary σχετικά με το πώς είναι να είσαι η 1η Ελληνίδα influencer και επιχειρηματίας αλλά όλοι να σε θεωρούν άνεργη» έγραψε στο βίντεο.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Ιωάννα Τούνη προκαλεί αντιδράσεις και συχνά διχάζει τους τους followers με τις αναρτήσεις της.

Σε πρόσφατη ανάρτησή της στο TikTok -πάλι κάτω από την «ομπρέλα» του χιούμορ- η influencer χαρακτήριζε τον εαυτό της «κουκλάρα», «πετυχημένη» και «βασίλισσα του real estate».

Διαβάστε επίσης:

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Το τελευταίο διάστημα κάνω ψυχοθεραπεία και διάφορες εναλλακτικές θεραπείες»

Σταμάτης Γαρδέλης: Στη μάχη με τη φωτιά μαζί με τους εθελοντές ο ηθοποιός – «Ένας θάνατος είναι όλα» (Video)

Ντέμης Νικολαΐδης: «Γλεντάει» με «Βασιλιά της σκόνης» στην Αμοργό ο παλαίμαχος της ΑΕΚ (Video)

