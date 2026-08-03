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03.08.2026 08:25

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Το τελευταίο διάστημα κάνω ψυχοθεραπεία και διάφορες εναλλακτικές θεραπείες»

03.08.2026 08:25
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Για την απόφασή της να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία μίλησε η Κατερίνα Παπουτσάκη, επισημαίνοντας ότι οι δυσκολίες που συνάντησε τα τελευταία χρόνια την οδήγησαν να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό της.

Σε συνέντευξή της στη Secret, η ηθοποιός τόνισε ότι είναι κάτι που δεν μετάνιωσε στιγμή καθώς αφερνός τη βοήθησε και αφετέρου συμμορφώνεται στην προσπάθειά της να φροντίζει όχι μόνο την εξωτερική της εμφάνιση αλλά και τον εσωτερικό της κόσμο.

«Δεν κάνω κάτι φοβερό για την εξωτερική μου εμφάνιση. Εσωτερικά όμως προσπαθώ να βρίσκομαι σε μια ισορροπία. Το τελευταίο διάστημα κάνω ψυχοθεραπεία και πολλά διαφορετικά πράγματα σε σχέση με αυτό, δηλαδή διάφορες εναλλακτικές θεραπείες και πιο βιωματικές. Έχω περάσει διάφορες δυσκολίες, οι οποίες με ανάγκασαν να δουλέψω περισσότερο με τον εαυτό μου. Με βοήθησε πολύ. Τώρα κάνω ένα μικρό διάλειμμα, αλλά σε λίγο καιρό θα το αρχίσω ξανά. Είμαι σε καλύτερη φάση, έχω ηρεμήσει, αλλά νιώθω την ανάγκη να ξαναρχίσω. Αυτό δεν σταματάει ποτέ. Η ζωή έχει πολλά μέτωπα και σε βάζει συνέχεια να διαχειριστείς νέες καταστάσεις» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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