Μαίνεται η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική: Οι φλόγες πέρασαν στον οικισμό της Αγίας Σκέπης – Μάχη στον Άγιο Νεκτάριο και τα Μέγαρα – Αναζωπύρωση στο Σκλαβούνο- Live

Takeaways by to pontiki AI Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική συνεχίζουν τις προσπάθειες κατάσβεσης, αξιοποιώντας την εξασθένηση των ανέμων για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και την αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων.

Η συνολική καμένη έκταση σε Αττική και Βοιωτία ανέρχεται σε 111.700 στρέμματα, ενώ οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Το επιχειρησιακό έργο επηρεάστηκε από το πρόσφατο αεροπορικό δυστύχημα με δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα στην Ψάθα, το οποίο προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν τη διαδικασία αποτίμησης των ζημιών, ενώ η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις για εμπρησμούς από αμέλεια ή πρόθεση.

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Για τρίτη μέρα μαίνεται η φωτιά στη Δυτική Αττική, με τις φλόγες να έχουν περάσει στον οικισμό της Αγίας Σκέπης . Ο πρώτος δορυφορικός απολογισμός ανεβάζει σε περίπου 111.700 στρέμματα τη συνολική έκταση που επηρεάστηκε σε Αττική και Βοιωτία.

Στην Ψάθα παραμένουν μικρές εστίες, με τη μυρωδιά του καπνού να δημιουργεί ασφυκτική ατμόσφαιρα στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, υπάρχει «πορτοκαλί» συναγερμός σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιάς Αττική, Βοιωτία και Εύβοια.

Νωρίτερα εκκενώθηκαν Αγία Σκέπη, Κανδήλι, Μπότσικα.



Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και εναέρια μέσα.

Στο Κρύο Πηγάδι η φωτιά έχει προκαλέσει σημαντικές καταστροφές, καθώς έχουν καεί κατοικίες, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή Λούμπα, έξω από τα Βίλια.

Αντιπυρικές ζώνες για να προστατευθούν τα Βίλια

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβέστες, εθελοντές και χειριστές μηχανημάτων έργου συνέχισαν τις παρεμβάσεις στα πιο επικίνδυνα σημεία της περιμέτρου.

Προτεραιότητα δόθηκε στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, με στόχο να ανακοπεί ενδεχόμενη πορεία της πυρκαγιάς προς τα Βίλια.

Οι βασικότερες εργασίες πραγματοποιούνται ανατολικά και βόρεια του Αγίου Νεκταρίου. Μηχανήματα του Στρατού, της Περιφέρειας Αττικής και του προγράμματος «Antinero», υπό τον συντονισμό της Δασικής Υπηρεσίας, ανοίγουν νέες ζώνες πυροπροστασίας.

Στην ευρύτερη επιχείρηση συνδράμουν ακόμη υδροφόρες των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

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Το δυστύχημα με τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα

Βαρύ αποτύπωμα στην επιχείρηση άφησε το αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή στην περιοχή της Ψάθας, όταν δύο μισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν στον αέρα.

Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ένας Δανός χειριστής και ένας Έλληνας σύνδεσμος που επέβαιναν στο ένα ελικόπτερο.

Ο Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος του δεύτερου πληρώματος τραυματίστηκαν ελαφρά.

Ο δορυφορικός απολογισμός της καταστροφής

Την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής αποτυπώνει η ανάλυση του METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η οποία βασίστηκε σε δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης του Sentinel-2.

Μέχρι τις 12:05 το μεσημέρι της Κυριακής είχαν επηρεαστεί συνολικά περίπου 111.700 στρέμματα από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές.

Περίπου 30.900 στρέμματα αντιστοιχούν στην πυρκαγιά της Βοιωτίας, ενώ άλλα 80.800 στρέμματα στη φωτιά που ξεκίνησε στο Πόρτο Γερμενό και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική.

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