Μαίνεται η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική: Οι φλόγες πέρασαν στον οικισμό της Αγίας Σκέπης – Μάχη στον Άγιο Νεκτάριο και τα Μέγαρα – Αναζωπύρωση στο Σκλαβούνο- Live

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Για τρίτη μέρα μαίνεται η φωτιά στη Δυτική Αττική, με τις φλόγες να έχουν περάσει στον οικισμό της Αγίας Σκέπης . Ο πρώτος δορυφορικός απολογισμός ανεβάζει σε περίπου 111.700 στρέμματα τη συνολική έκταση που επηρεάστηκε σε Αττική και Βοιωτία.
Στην Ψάθα παραμένουν μικρές εστίες, με τη μυρωδιά του καπνού να δημιουργεί ασφυκτική ατμόσφαιρα στην περιοχή.
Την ίδια ώρα, υπάρχει «πορτοκαλί» συναγερμός σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιάς Αττική, Βοιωτία και Εύβοια.
Νωρίτερα εκκενώθηκαν Αγία Σκέπη, Κανδήλι, Μπότσικα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) August 3, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Αγία_Σκέπη, #Κανδήλι, #Μπότσικα απομακρυνθείτε προς #Νέα_Πέραμο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και εναέρια μέσα.
Στο Κρύο Πηγάδι η φωτιά έχει προκαλέσει σημαντικές καταστροφές, καθώς έχουν καεί κατοικίες, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή Λούμπα, έξω από τα Βίλια.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβέστες, εθελοντές και χειριστές μηχανημάτων έργου συνέχισαν τις παρεμβάσεις στα πιο επικίνδυνα σημεία της περιμέτρου.
Προτεραιότητα δόθηκε στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, με στόχο να ανακοπεί ενδεχόμενη πορεία της πυρκαγιάς προς τα Βίλια.
Οι βασικότερες εργασίες πραγματοποιούνται ανατολικά και βόρεια του Αγίου Νεκταρίου. Μηχανήματα του Στρατού, της Περιφέρειας Αττικής και του προγράμματος «Antinero», υπό τον συντονισμό της Δασικής Υπηρεσίας, ανοίγουν νέες ζώνες πυροπροστασίας.
Στην ευρύτερη επιχείρηση συνδράμουν ακόμη υδροφόρες των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.
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Βαρύ αποτύπωμα στην επιχείρηση άφησε το αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή στην περιοχή της Ψάθας, όταν δύο μισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν στον αέρα.
Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ένας Δανός χειριστής και ένας Έλληνας σύνδεσμος που επέβαιναν στο ένα ελικόπτερο.
Ο Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος του δεύτερου πληρώματος τραυματίστηκαν ελαφρά.
Την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής αποτυπώνει η ανάλυση του METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η οποία βασίστηκε σε δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης του Sentinel-2.
Μέχρι τις 12:05 το μεσημέρι της Κυριακής είχαν επηρεαστεί συνολικά περίπου 111.700 στρέμματα από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές.
Περίπου 30.900 στρέμματα αντιστοιχούν στην πυρκαγιά της Βοιωτίας, ενώ άλλα 80.800 στρέμματα στη φωτιά που ξεκίνησε στο Πόρτο Γερμενό και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική.
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