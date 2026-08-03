search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.08.2026 10:57
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.08.2026 07:02

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

03.08.2026 07:02
pyrosvestiki_new
φωτογραφία αρχείου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για σήμερα (3/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Όπως ανακοινώθηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα, λόγω πολλαπλών συμβάντων ανά την επικράτεια και των επικρατουσών καιρικών συνθηκών το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Επικράτειας, παραμένει σε γενική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις.

Επιπλέον, συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Ταυτόχρονα, για αυτές τις περιοχές, παραμένει σε εφαρμογή το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Παράλληλα η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες:

  1. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
  2. Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Χ.
  3. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο σπουδαίος τραγουδιστής Λάκης Χαλκιάς

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στη Δυτική Αττική: Πάνω από 111.000 στρέμματα στις στάχτες, σηκώθηκαν τα εναέρια μέσα – Η εικόνα στα υπόλοιπα μέτωπα (videos)

Καιρός: Υποχωρούν τα μελτέμια – Φυσιολογικές συνθήκες, σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας και ιδανική εβδομάδα για εξορμήσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kokkalis-zahariadis-linou-mavroudis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΕΛΑΣ: «Κλειδώνουν» υποψηφιότητες στα ψηφοδέλτια του κόμματος: Στην Α’ Πειραιά ο Πέτρος Κόκκαλης, στον Βόρειο τομέα Ζαχαριάδης, Λινού, Μαυρουδής

kefalonia_main
ΕΛΛΑΔΑ

Έσβησε η φωτιά στην Κεφαλονιά – Χωρίς ρεύμα πέντε οικισμοί, πυρετώδεις εργασίες από τον ΔΕΔΔΗΕ (video)

emily-rataikofski-new
LIFESTYLE

Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Οι διακοπές στην Ελλάδα, ο ξέφρενος χορός σε σκάφος και η γυμνή φωτογραφία (Video)

hybrid_aftokinito_0308_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υβριδικό SUV 224 ίππων με τιμή 26.900 ευρώ

aytokinito-erimia-argolida
ΕΛΛΑΔΑ

Αργολίδα: Εντοπίστηκε νεκρός ο 58χρονος που αγνοούνταν – Πιθανή εγκληματική ενέργεια, δύο συλλήψεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
pirosvestiki_2106_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέσπασμα από το Σωματείο Πυροσβεστών για την αναστολή αδειών: «Ο πυροσβέστης δεν είναι μηχανή, δεν είναι αναλώσιμος - Δεν θέλουμε να θρηνήσουμε άλλους συναδέλφους»

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πακέτο ΔΕΘ για τους συνταξιούχους: Ποιες παρεμβάσεις κλειδώνουν και ποιες εξετάζονται για «13η σύνταξη», «κούρεμα» ΕΑΣ και προσωπική διαφορά

elikoptero-ptosi
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με νεκρούς έναν Δανό πιλότο και έναν Έλληνα - Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής

airbnb-3399753_1280
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «μοντέλο Airbnb» αλλάζει τον χάρτη του τουρισμού: Πώς η κόντρα με τα ξενοδοχεία «στραγγαλίζει» την τοπική αγορά

sygkrousi-elikoptera
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρή καταγγελία εμπειρογνώμονα: Τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν, τα συντόνιζε παρανόμως επίγειος επικεφαλής (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 03.08.2026 10:57
kokkalis-zahariadis-linou-mavroudis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΕΛΑΣ: «Κλειδώνουν» υποψηφιότητες στα ψηφοδέλτια του κόμματος: Στην Α’ Πειραιά ο Πέτρος Κόκκαλης, στον Βόρειο τομέα Ζαχαριάδης, Λινού, Μαυρουδής

kefalonia_main
ΕΛΛΑΔΑ

Έσβησε η φωτιά στην Κεφαλονιά – Χωρίς ρεύμα πέντε οικισμοί, πυρετώδεις εργασίες από τον ΔΕΔΔΗΕ (video)

emily-rataikofski-new
LIFESTYLE

Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Οι διακοπές στην Ελλάδα, ο ξέφρενος χορός σε σκάφος και η γυμνή φωτογραφία (Video)

1 / 3