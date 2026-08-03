Αίγυπτος: Σεισμός 5 ρίχτερ ταρακούνησε το Κάιρο – Αισθητός και στην Αλεξάνδρεια (video)

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Σεισμός 5 ρίχτερ ταρακούνησε το Κάιρο, την πρωτεύουσα της Αιγύπτου, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (3/8). Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών USGS, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 03:00 (τοπική και ώρα Ελλάδας), σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων ανατολικά από τη μεγαλούπολη και 41 χλμ. βορειοανατολικά του Σουέζ.

Το αιγυπτιακό ινστιτούτο αστρονομίας και γεωφυσικής ανέφερε από την πλευρά του ότι ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός από τους κατοίκους της Αλεξάνδρειας, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Κάιρο, στη Μεσόγειο.

Δεν έχουν αναφερθεί ούτε θύματα, ούτε σοβαρές υλικές ζημιές ως αυτό το στάδιο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας και την Ερυθρά Ημισέληνο της Αιγύπτου.

كاميرا داخل محل موبايلات ترصد لحظة وقوع زلزال مصر pic.twitter.com/eu6CU2fTjQ — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) August 3, 2026

Οι ισχυροί σεισμοί είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστοι στη χώρα αυτή. Ο πιο φονικός στη σύγχρονη ιστορία του πολυπληθέστερου αραβικού κράτους ανάγεται τον Οκτώβριο του 1992: σεισμός 5,8 βαθμών είχε πλήξει το Κάιρο στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 500 κατοίκους του κι αφήνοντας χιλιάδες άλλους άστεγους.

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