Ρωσία: Οκτώ νεκροί από ουκρανικές επιδρομές – Ανάμεσά τους 13χρονο κορίτσι

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Ένα 13χρονο κορίτσι σκοτώθηκε και άλλα δύο παιδιά τραυματίστηκαν από χτύπημα ουκρανικού drone σε παιδική χαρά στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπηρεσιακού περιφερειάρχη Αλεξάντερ Σουβάεφ μέσω Telegram.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, ουκρανικό drone έπληξε σημείο δίπλα σε παιδότοπο στο χωριό Πριντσέφκα, κοντά στα σύνορα.

Οι διασώστες δεν κατάφεραν να σώσουν τη ζωή της 13χρονης, ενώ δύο ακόμη κορίτσια, ηλικίας 7 και 9 ετών, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται.

Δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση από το Κίεβο για το περιστατικό.

Η επίτροπος για τα δικαιώματα των παιδιών στη Ρωσία, Μαρία Λβόβα-Μπιέλοβα, χαρακτήρισε το συμβάν «απάνθρωπη τρομοκρατική ενέργεια».

Συνολικά, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν στις χθεσινές ουκρανικές επιδρομές στη Ρωσία, ενώ επλήγη και αποθήκη της Wildberries, του μεγαλύτερου ψηφιακού καταστήματος λιανικής της χώρας.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκαν 635 ουκρανικά drones.

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