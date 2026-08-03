Τραμπ: Ξεκινούν σήμερα νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν μετά την αναβολή της επίθεσης

Takeaways by to pontiki AI Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ιράν, μετά την απόφασή του να αναβάλει προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεση κατά της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έθεσε ως προϋπόθεση την επίτευξη συμφωνίας σε σύντομο χρονικό διάστημα, προειδοποιώντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα.

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν επικοινώνησε με τον Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας την προώθηση του διαλόγου και της αποκλιμάκωσης της έντασης.

Η Τεχεράνη διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι ζήτησε τη ματαίωση της επίθεσης, δηλώνοντας παράλληλα ότι παραμένει έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια.

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Την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν τη Δευτέρα 3 Αυγούστου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόφασή του να αναβάλει μεγάλη στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος έθεσε ως προϋπόθεση την επίτευξη συμφωνίας σε σύντομο χρονικό διάστημα, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν έτοιμες να δράσουν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το Ιράν γνώριζε το μέγεθος της επίθεσης που προετοιμαζόταν.

«Φυσικά δεν ήθελαν να υποστούν επίθεση. Γνώριζαν το εύρος της, διότι την έβλεπαν να παίρνει μορφή (…) Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να τους μιλήσουμε, υπό μορφή διαπραγμάτευσης. Αυτή θα αρχίσει αύριο το απόγευμα», δήλωσε, αναφερόμενος στη Δευτέρα (3/8).

.@POTUS on Iran: "Now what we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon — and we'll see." https://t.co/jrvoju7nG6 pic.twitter.com/B7bmK3brYC — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 2, 2026

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι έχει διαμορφωθεί συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ και εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα ακολουθήσει αντίστοιχη συμφωνία για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν.

Η Δύση κατηγορεί εδώ και δεκαετίες την Τεχεράνη ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου, κάτι που η ιρανική πλευρά αρνείται.

Σε ετοιμότητα οι αμερικανικές δυνάμεις

Παρά την επιστροφή στη διπλωματική οδό, ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε ότι ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να δράσει, εφόσον δοθεί σχετική εντολή.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι το Σάββατο 1η Αυγούστου είχε αναφέρει μέσω της πλατφόρμας Truth Social πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν «οπλισμένες, έτοιμες και σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα» απέναντι στην Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να διευκρινίσει εάν η σχεδιαζόμενη επίθεση θα είχε ως στόχο τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, πάντως, το συγκεκριμένο ενδεχόμενο είχε εξεταστεί στο πλαίσιο της προετοιμασίας των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Παρέμβαση του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας, ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στον διάλογο και στην αποκλιμάκωση.

Ο Σαουδάραβας διάδοχος υπογράμμισε την ανάγκη να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη ηρεμίας και διπλωματικών λύσεων, ώστε να αποφευχθεί μια ευρύτερη σύγκρουση με περιφερειακές και διεθνείς συνέπειες.

Πληροφορίες που είχαν δημοσιοποιηθεί νωρίτερα ανέφεραν ότι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είχε εκφράσει την ανησυχία του για τα σχέδια επίθεσης κατά του Ιράν και για τον κίνδυνο ιρανικών αντιποίνων σε ενεργειακές υποδομές χωρών του Κόλπου.

Το Ιράν διαψεύδει ότι ζήτησε ματαίωση της επίθεσης

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη αρνείται ότι ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να ματαιώσει τα σχέδια στρατιωτικής επίθεσης και διαμηνύει ότι είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον της.

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars απάντησε στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, αναφέροντας σε ανάρτησή του: «Ο ανόητος Τραμπ έχει ξεμείνει από δυνάμεις!».

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