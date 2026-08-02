Ιράν: «Θα θεωρούμε πραγματική και αξιόπιστη κάθε απειλή από αντιπάλους», λέει ο υπουργός Άμυνας

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Η Τεχεράνη θεωρεί κάθε απειλή από τους αντιπάλους της «πραγματική και αξιόπιστη» ακόμα και αν εντάσσεται στο πλαίσιο ψυχολογικού πολέμου, δήλωσε σήμερα ο ασκών χρέη υπουργού Άμυνας του Ιράν Ματζίντ Εμπνελρεζά σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Δεν θα αιφνιδιαστούμε ούτε θα παραμείνουμε παθητικοί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το Ιράν θα χρησιμοποιήσει τις απειλές ως βάση για να αυξήσει τη στρατιωτική του ετοιμότητα, να ενισχύσει την αποτρεπτική του ικανότητα και να αναβαθμίσει τις στρατιωτικές του δυνατότητες.

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