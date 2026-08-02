Γλυφάδα: Amber Alert για δίδυμες 9χρονες – Εξαφανίστηκαν στις 24 Ιουλίου

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό δύο 9χρονων κοριτσιών που αγνοούνται από τις 24 Ιουλίου από την περιοχή της Γλυφάδας.

Πρόκειται για τις δίδυμες αδελφές Άρτεμις Ανδρικοπούλου και Αφροδίτη Ανδρικοπούλου, για τις οποίες ενεργοποιήθηκε το Amber Alert Hellas, έπειτα από εισαγγελική εντολή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», πρόκειται για υπόθεση γονικής αρπαγής, καθώς στις 24 Ιουλίου η μητέρα φέρεται να πήρε τα δύο παιδιά από την περιοχή της Γλυφάδας και έκτοτε αγνοείται η τύχη τους. Ο οργανισμός ενημερώθηκε για την υπόθεση στις 31 Ιουλίου και προχώρησε άμεσα στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas.

Η Αφροδίτη Ανδρικοπούλου, 9 ετών, έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά, ύψος 1,35 μ. και βάρος περίπου 35 κιλά. Άγνωστο παραμένει τι φορούσε την ημέρα της εξαφάνισής της.

Τα ίδια χαρακτηριστικά έχει και η Άρτεμις Ανδρικοπούλου, επίσης 9 ετών, με ύψος 1,35 μ. και βάρος 35 κιλά. Και για εκείνη δεν είναι γνωστή η ενδυμασία που φορούσε όταν εξαφανίστηκε.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» καλεί όποιον γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των δύο παιδιών να επικοινωνήσει άμεσα με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, με όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert App, όπου παρέχεται δυνατότητα αποστολής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple.

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