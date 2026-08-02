search
ΚΥΡΙΑΚΗ 02.08.2026 13:46
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.08.2026 13:07

Γλυφάδα: Amber Alert για δίδυμες 9χρονες – Εξαφανίστηκαν στις 24 Ιουλίου

02.08.2026 13:07
amber-alert1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό δύο 9χρονων κοριτσιών που αγνοούνται από τις 24 Ιουλίου από την περιοχή της Γλυφάδας.

Πρόκειται για τις δίδυμες αδελφές Άρτεμις Ανδρικοπούλου και Αφροδίτη Ανδρικοπούλου, για τις οποίες ενεργοποιήθηκε το Amber Alert Hellas, έπειτα από εισαγγελική εντολή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», πρόκειται για υπόθεση γονικής αρπαγής, καθώς στις 24 Ιουλίου η μητέρα φέρεται να πήρε τα δύο παιδιά από την περιοχή της Γλυφάδας και έκτοτε αγνοείται η τύχη τους. Ο οργανισμός ενημερώθηκε για την υπόθεση στις 31 Ιουλίου και προχώρησε άμεσα στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas.

Η Αφροδίτη Ανδρικοπούλου, 9 ετών, έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά, ύψος 1,35 μ. και βάρος περίπου 35 κιλά. Άγνωστο παραμένει τι φορούσε την ημέρα της εξαφάνισής της.

Τα ίδια χαρακτηριστικά έχει και η Άρτεμις Ανδρικοπούλου, επίσης 9 ετών, με ύψος 1,35 μ. και βάρος 35 κιλά. Και για εκείνη δεν είναι γνωστή η ενδυμασία που φορούσε όταν εξαφανίστηκε.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» καλεί όποιον γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των δύο παιδιών να επικοινωνήσει άμεσα με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, με όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert App, όπου παρέχεται δυνατότητα αποστολής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple.

Διαβάστε επίσης:

Γιατί η φωτιά στη Βοιωτία πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις – Η εξήγηση Λέκκα (Video)

Πόρτο Γερμενό: Καταφύγιο για τα πυρόπληκτα ζώα έγινε το γήπεδο Βιλίων – Έκκληση για υιοθεσίες

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης έπειτα από καταδίωξη με πυροβολισμούς και τραυματίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Police-chase
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μοτοσυκλετιστής έκανε σούζες και έπεσε πάνω σε live καταδίωξη (Video)

indonisia_ereuna
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί και 41 αγνοούμενοι από φωτιά σε φέρι

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο ασθενείς σεισμικές δονήσεις στον Μεσσηνιακό Κόλπο – Αισθητές με έντονο βουητό

amber-alert1
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Amber Alert για δίδυμες 9χρονες – Εξαφανίστηκαν στις 24 Ιουλίου

nikos_seretakis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Το τελευταίο μίλι…

Δείτε όλες τις ειδήσεις
pirosvestiki_2106_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέσπασμα από το Σωματείο Πυροσβεστών για την αναστολή αδειών: «Ο πυροσβέστης δεν είναι μηχανή, δεν είναι αναλώσιμος - Δεν θέλουμε να θρηνήσουμε άλλους συναδέλφους»

airbnb-3399753_1280
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «μοντέλο Airbnb» αλλάζει τον χάρτη του τουρισμού: Πώς η κόντρα με τα ξενοδοχεία «στραγγαλίζει» την τοπική αγορά

fwtia_porto_germeno
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική - Πώς τους εντόπισαν στελέχη της ΔΑΕΕ

sintaxiouchi-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις και μισθοί: Το «θρίλερ» της ΕΑΣ και το νέο κύμα αναδρομικών

media-mouse-entos
MEDIA

Ζαλάδα με τα τηλεοπτικά «Στούντιο», η Σκορδά και η Δούκα, μια ανησυχία για καρέκλα εκπομπής και σχέδια για ραδιοφωνική έκδοση αθλητικής ιστοσελίδας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 02.08.2026 13:45
Police-chase
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μοτοσυκλετιστής έκανε σούζες και έπεσε πάνω σε live καταδίωξη (Video)

indonisia_ereuna
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί και 41 αγνοούμενοι από φωτιά σε φέρι

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο ασθενείς σεισμικές δονήσεις στον Μεσσηνιακό Κόλπο – Αισθητές με έντονο βουητό

1 / 3