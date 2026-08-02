Δύο ασθενείς σεισμικές δονήσεις στον Μεσσηνιακό Κόλπο – Αισθητές με έντονο βουητό

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Δύο ασθενείς σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν, μέσα σε λίγες ώρες στον Μεσσηνιακό Κόλπο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έγιναν αισθητές από κατοίκους των γύρω περιοχών, καθώς συνοδεύτηκαν από έντονο βουητό.

Η πρώτη σημειώθηκε χθες το βράδυ, στις 20:15 σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από την Καλαμάτα, και είχε μέγεθος 2,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Η δεύτερη δόνηση, μεγέθους 2,6 Ρίχτερ, καταγράφηκε σήμερα το πρωί, στις 08:29 στη θαλάσσια περιοχή, έξι χιλιόμετρα δυτικά της Καρδαμύλης, στο θαλάσσιο χώρο με εστιακό βάθος πέντε χιλιομέτρων.

Το τελευταίο 24ωρο έχουν σημειωθεί ακόμη αρκετές μικρότερες σεισμικές δονήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Μεσσηνιακού Κόλπου.

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