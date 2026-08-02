«Νίκο, φύγε!»: Η στιγμή που κινδύνευσε συνεργείο του ΣΚΑΪ από τη φωτιά στα Μέγαρα

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Σκηνές που κόβουν την ανάσα εκτυλίσσονται τις τελευταίες ώρες στα πύρινα μέτωπα της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας, όπου η φωτιά συνεχίζει το καταστροφικό της πέρασμα, αφανίζοντας κατοικίες, ζώα, επιχειρήσεις και παρθένο πευκοδάσος.
Η φωτιά έφτασε σε απόσταση αναπνοής από το τηλεοπτικό συνεργείο του ΣΚΑΪ, τον καπνό και τις καύτρες που έπεσαν πάνω στον εικονολήπτη.
«Πρέπει να απομακρυνθούμε! Νίκο, φύγε!», ακούγεται να φωνάζει η δημοσιογράφος στον αέρα, την ώρα που οι συνάδελφοί τους από το στούντιο τους ζητούσαν επίμονα να μετακινηθούν σε ασφαλέστερο σημείο.
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