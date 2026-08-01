Πόρτο Γερμενό: Μπαλκόνι από καμένο σπίτι κατέρρευσε σε ζωντανή σύνδεση πίσω από δημοσιογράφο (Video)

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Μία σοκαριστική στιγμή καταγράφηκε στο Πόρτο Γερμενό, όταν μπαλκόνι καμένου σπιτιού κατέρρευσε λίγα μέτρα πίσω από δημοσιογράφο του MEGA, λίγο πριν από τη ζωντανή σύνδεση.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους στις πληγείσες περιοχές, όπου η πρόσβαση απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Το Πόρτο Γερμανό συνεχίζει να καταγράφει τις ανυπολόγιστες ζημιές την ώρα που η φωτιά δεν λέει να κοπάσει.

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