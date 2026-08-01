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01.08.2026 17:15

Η Ισπανία τοποθετεί θαλάσσιο φράγμα μήκους 500 μέτρων στα θαλάσσια σύνορα της Θέουτα με το Μαρόκο

01.08.2026 17:15
CEUTA

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Η Ισπανία ανακοίνωσε το Σάββατο (1/8) ότι τοποθετεί φράγμα περιορισμού μήκους 500 μέτρων στα θαλάσσια σύνορα μεταξύ της ισπανικής επικράτειας της Θέουτα, στη Βόρεια Αφρική, και του γειτονικού Μαρόκου.

Οι Αρχές άρχισαν να τοποθετούν το νέο φράγμα στον κυματοθραύστη του Ταραχάλ το πρωί του Σαββάτου —ένα από τα βασικά σημεία που χρησιμοποιούν όσοι επιχειρούν να εισέλθουν στο μικροσκοπικό ισπανικό έδαφος— όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Το φράγμα έχει σχεδιαστεί ώστε να εξέχει 30 έως 70 εκατοστά πάνω από την επιφάνεια του νερού και να εκτείνεται έως και ένα μέτρο κάτω από αυτήν.

Σε δηλώσεις του, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλμπέρτο ​​Νούνιεθ Φεϊχόο χαιρέτισε την είδηση ​​για την τοποθέτηση του φράγματος, διερωτήθηκε ωστόσο γιατί αυτό δεν είχε κατασκευαστεί πριν από τις μαζικές διελεύσεις.

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, περισσότερα από 60.000 άτομα πέρασαν στη Θέουτα από ξηράς και θαλάσσης από την Πέμπτη, σε μια πρωτοφανή εισροή σε ένα από τα ελάχιστα χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Περισσότεροι από 48.000 εξ αυτών επέστρεψαν στο Μαρόκο εντός 48 ωρών, χωρίς να σημειωθούν σοβαρά επεισόδια, όπως ανακοίνωσε η Ισπανία.

Κατά τη διάρκεια της διέλευσης από το Μαρόκο προς τη Θέουτα 86 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Ορισμένα πνίγηκαν, ενώ άλλα σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια συνωστισμού στην προσπάθειά τους να περάσουν από έναν κυματοθραύστη, όπως ανέφερε η ισπανική κυβέρνηση.

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