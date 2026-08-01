Νεκρός σε χιονοστιβάδα στο Πακιστάν ο θρυλικός ορειβάτης Νίρμαλ Πούρτζα και τα υπόλοιπα εννέα μέλη της αποστολής (Video)

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Ένας ορειβάτης «θρύλος», ο Νίρμαλ Πούρτζα, που το 2019 κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ κατακτώντας τις 14 υψηλότερες κορυφές του κόσμου σε λίγο περισσότερο από έξι μήνες, έχασε τη ζωή του σε χιονοστιβάδα στο Broad Peak του Πακιστάν. Σύμφωνα με την εταιρεία του, κανένα από τα υπόλοιπα εννέα μέλη της αποστολής δεν επέζησε.

Η Elite Expeditions, η εταιρεία που ίδρυσε ο ίδιος ο Πούρτζα, ανακοίνωσε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του, κάνοντας λόγο για «βαθιά θλίψη και ανείπωτη οδύνη». Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι και τα υπόλοιπα εννέα μέλη της αποστολής που παρασύρθηκαν από τη χιονοστιβάδα την Πέμπτη είναι νεκρά.

Οι πακιστανικές Αρχές είχαν νωρίτερα ανακοινώσει την ανάσυρση των σορών τριών ορειβατών που συμμετείχαν στη δεκαμελή αποστολή: της Αμερικανίδας Μάλορι Γκάις, της Ναντίρα Άχμεντ Αμπντουλάχ Αλ Χάρθι από το Ομάν και του Πουρ Μπαχαντούρ Γκουρούνγκ από το Νεπάλ. Οι έρευνες που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχαν επιζώντες.

Γεννημένος στο Νεπάλ και πρώην στρατιώτης των ειδικών δυνάμεων του βρετανικού στρατού (Gurkhas και αργότερα Special Boat Service), ο Νίρμαλ Πούρτζα θεωρούνταν μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης ορειβασίας. Το 2019 έγινε παγκοσμίως γνωστός με το εγχείρημα «Project Possible», όταν κατέκτησε και τις 14 κορυφές άνω των 8.000 μέτρων σε μόλις έξι μήνες και έξι ημέρες, συντρίβοντας το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που απαιτούσε σχεδόν οκτώ χρόνια.

Η πορεία του αποτυπώθηκε και στο ντοκιμαντέρ του “Netflix 14 Peaks: Nothing Is Impossible”, το οποίο ανέδειξε όχι μόνο τα επιτεύγματά του, αλλά και τη φιλοσοφία του ότι τα όρια της ανθρώπινης αντοχής μπορούν να ξεπεραστούν με επιμονή και σωστή προετοιμασία.

Ο θάνατός του στο Broad Peak, ένα από τα δυσκολότερα βουνά της οροσειράς Καρακόρουμ, προκαλεί σοκ στην παγκόσμια ορειβατική κοινότητα, η οποία αποχαιρετά έναν άνθρωπο που άλλαξε τα δεδομένα στο άθλημα και ενέπνευσε χιλιάδες ορειβάτες σε όλον τον κόσμο.

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