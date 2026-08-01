Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως ελέγχουν ακόμα δύο χωριά στην Ουκρανία

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Στην ανακοίνωση ότι οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις πήραν τον έλεγχο δύο ακόμα χωριών σε δύο περιφέρειες της Ουκρανίας, προχώρησε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.
Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει τις αναφορές από τα πεδία των μαχών και η είδηση έχει ως πηγή το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.
Πρόκειται για το χωριό Ολγχίβγκα στην περιφέρεια του Χάρκοβου, αλλά και το χωριό Λιουμπίτσκε στην περιφέρεια της Ζαπορίζιας στα νοτιοανατολικά της Ουκρανίας.
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