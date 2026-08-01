Μαύρη Θάλασσα: Ρωσικό πλοίο βυθίστηκε από ουκρανικά drones

Takeaways by to pontiki AI Δύο ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη βύθισαν πλοίο πολιτικής χρήσης της ρωσικής εταιρείας Rosatom στη Μαύρη Θάλασσα, με το πλήρωμα να διασώζεται επιτυχώς.

Παράλληλα, ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο προκάλεσε τον θάνατο εννέα ανθρώπων και τον τραυματισμό είκοσι τριών ακόμη πολιτών.

Οι ουκρανικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε πυρομαχικά για τα συστήματα αεράμυνας Patriot, γεγονός που δυσχεραίνει την αναχαίτιση των πυραυλικών πληγμάτων.

Και οι δύο πλευρές έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους σε υποδομές και πλοία, ισχυριζόμενες ότι εξυπηρετούν τις πολεμικές επιχειρήσεις του αντιπάλου.

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Νυκτερινή επίθεση πραγματοποιήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα δύο ουκρανικά drones να πλήξουν και να βυθίσουν πλοίο πολιτικής χρήσης, ιδιοκτησίας της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας (Rosatom), σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του διευθυντή της ρωσικής εταιρίας, Αλεξέι Λιχάτσεφ.

Τα 17 μέλη του πληρώματος επέζησαν της επίθεσης κατά του πλοίου, το οποίο μετέφερε αγαθά, όπως, κατεψυγμένα τρόφιμα, αλλά και υλικά οικοδομικών κατασκευών, πρόσθεσε ο Λιχάτσεφ.

«Μία τέτοια επίθεση μπορεί να περιγραφεί μόνο ως πειρατεία κι ένοπλη ληστεία στη θάλασσα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Τόσο η Ρωσία, όσο και η Ουκρανία έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους κατά πλοίων τις τελευταίες εβδομάδες, ισχυριζόμενες ότι τα πλοία βοηθούν εκατέρωθεν τη διεξαγωγή των πολεμικών επιχειρήσεων.

Εννέα νεκροί από ρωσικό «σφυροκόπημα» με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο

Ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Κιέβου στη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε τον θάνατο εννέα ανθρώπων, όπως ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα οι ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, αναθεωρώντας προς τα επάνω τον προηγούμενο απολογισμό των τεσσάρων νεκρών.

«Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 άλλοι τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση βαλλιστικών πυραύλων», σύμφωνα με ανάρτηση των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών στο Telegram.

Πολλές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπου νωρίτερα κηρύχθηκε από τις ουκρανικές αρχές συναγερμός ενόψει ρωσικής επιδρομής με βαλλιστικούς πυραύλους, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στην πόλη.

Ο δημοσιογράφος μετέδωσε πως ακούστηκε σειρά τουλάχιστον δέκα ισχυρών εκρήξεων, που ενεργοποίησαν συναγερμούς σταθμευμένων αυτοκινήτων.

«Εκρήξεις στην πόλη. Το Κίεβο υφίσταται επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. Μείνετε στα καταφύγια!», ανέφερε αρχικά ο δήμαρχος Κλίτσκο, στη 01:36.

Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση Κιέβου, εκδηλώθηκε «πυρκαγιά σε 6ώροφο ακίνητο στη συνοικία Σολομιάνσκι», ενώ κατά την ίδια πηγή υπήρξαν ζημιές και φωτιές και σε άλλες συνοικίες.

Η πηγή αυτή κήρυξε τον συναγερμό λήξαντα στις 02:47.

Κλιμάκωση των πληγμάτων και έλλειψη πυρομαχικών

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας έχουν κλιμακώσει τις τελευταίες εβδομάδες τα πλήγματά τους στην Ουκρανία με βαλλιστικούς πυραύλους, που μπορούν να αναχαιτίσουν μόνο τα αμερικανικού σχεδιασμού συστήματα Patriot στο ουκρανικό οπλοστάσιο.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με έλλειψη πυρομαχικών, πιο συγκεκριμένα πυραύλων PAC-3 για τα συστήματα αυτά, που οξύνθηκε περαιτέρω μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Το Κίεβο ελπίζει να μπορέσει να παράγει πυραύλους του είδους στο έδαφός της, όπως διαβεβαίωσε πως θα ενέκρινε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές Ιουλίου, ωστόσο δεν έχει λάβει ως σήμερα άδεια της κατασκευάστριας.

Από την πλευρά τους, οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εντείνουν τις επιδρομές τους κυρίως με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εναντίον ρωσικών πόλεων ενίοτε πολύ μακριά από τα σύνορα, βάζοντας στο στόχαστρο υποδομές, ιδιαίτερα πετρελαϊκές κι επιμελητειακές.

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